Un centenar de jugadores participarán en un encuentro inclusivo para clausurar la temporada del GAB Jaén

Presentación del encuentro inclusivo con el GAB Jaén - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de jugadores de balonmano participarán el próximo domingo, 21 de junio, en un encuentro deportivo inclusivo denominado 'Balonmano sin límites' que ha organizado el club GAB Jaén para clausurar su temporada deportiva.

La Diputación Provincial de Jaén patrocina esta actividad en la que colabora también el Ayuntamiento de Jaén y de la que han informado la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, la concejala de Deportes de Jaén, Beatriz López, y el presidente del GAB Jaén, José Ignacio Fernández.

El Pabellón Manuel Jara Labella de la capital jiennense acogerá a partir de las 10,00 horas este encuentro deportivo que incluirá hasta las 13,00 horas tanto una exhibición de jugadores de la Selección Nacional de Balonmano que compiten en silla de ruedas como partidos entre estos deportistas y jugadores del GAB Jaén de las distintas categorías.

"Se trata de una jornada muy importante con la que este club finaliza toda la temporada y que se enmarca en la línea que venimos desarrollando desde hace ya mucho tiempo desde la Diputación de Jaén para fomentar el deporte inclusivo para todos y para todas", ha señalado África Colomo.

La diputada ha hecho también hincapié en la cooperación institucional que ha posibilitado la celebración de esta actividad que "contribuye a generar espacios en los que se fomente la práctica del deporte inclusivo y darle visibilidad al mismo".

Por su parte, la concejala de Deportes de Jaén, Beatriz López, ha mostrado su satisfacción por la celebración de esta cita que es "una con las que culmina la increíble temporada deportiva" que se está teniendo en Jaén.

"Nos sentimos orgullosos de poder acoger en nuestras propias instalaciones este tipo de eventos deportivos inclusivos, que es una de las líneas estratégicas que tenemos desde el Patronato de Deportes", ha dicho López.

Por último, José Ignacio Fernández ha subrayado que la celebración de este encuentro deportivo inclusivo "es una oportunidad de sensibilizar a nuestros jugadores de que existe otro tipo de deporte y de que gracias al esfuerzo de esos jugadores que juegan en silla de ruedas son capaces de competir en el balonmano".

Tras los partidos que se desarrollarán en el marco de este encuentro deportivo, el GAB Jaén celebrará un acto de fin de temporada en el que estarán presentes todos los equipos de las distintas categorías.