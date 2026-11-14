El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén acoge la exposición 'Tapial', del pintor Rafael Canogar

El alcalde, Julio Millán, visita la exposición de Rafael Canogar - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Baños Árabes acoge desde este sábado y hasta el próximo 10 de enero la exposición 'Tapial', del pintor Rafael Canogar, referente del arte contemporáneo español, que llega a la capital jiennense de la mano de la Diputación de Jaén.

La muestra, que cuenta con la presencia del propio artista en su apertura, podrá visitarse en el Centro Cultural Baños Árabes, ubicado en el casco antiguo de la ciudad, hasta el próximo 10 de enero.

Durante el acto de inauguración, el alcalde de Jaén, Julio Millán ha destacado la "excelente oportunidad" que supone contar con la obra de Canogar en Jaén, una propuesta expositiva que recoge "a la perfección su intensa búsqueda para conjugar la materia con la huella humana presente en sus obras".

"Hablamos de uno de los grandes nombres de la pintura española contemporánea, de un artista fundamental para comprender la evolución del arte de nuestro país y de una figura que, después de tantas décadas de trayectoria, sigue investigando, experimentando y abriendo nuevos caminos", ha valorado el regidor.

El alcalde ha reivindicado que, si bien Jaén posee un patrimonio histórico, monumental y cultural "extraordinario", la ciudad también aspira a "mirar al presente", apostar por la creación contemporánea y acercar a los vecinos las propuestas de los grandes creadores actuales.

Asimismo, ha ensalzado el papel del Centro Cultural Baños Árabes por su capacidad para "generar nuevas experiencias, abrir espacios a la creación y ofrecer motivos para que quienes nos visitan descubran todo lo que nuestra ciudad puede ofrecer".

La exposición toma su nombre del tapial, una técnica tradicional de construcción a partir de la compactación de tierra, cal, agua y otros materiales para levantar muros, la cual está presente en la propia arquitectura de los Baños Árabes. Las creaciones de Canogar reflejan este proceso a través de texturas, capas, acumulaciones de color y el propio gesto del artista, quien define la pintura como "la impronta del hombre sobre la tierra".

La muestra reúne también obras recientes en las que el autor continúa explorando la materia, el gesto y la memoria, incorporando en algunas de ellas fragmentos de ropa a la pintura. Este recurso introduce una dimensión humana directa que invita a reflexionar sobre las personas y las realidades del tiempo actual, demostrando que su abstracción mantiene una mirada conectada con el mundo.

Millán ha expresado su agradecimiento a Rafael Canogar por acercar su trabajo a Jaén y contribuir a proyectar la capital como un espacio abierto al arte contemporáneo. Del mismo modo, ha trasladado su reconocimiento al área de Cultura de la Diputación de Jaén.

Por último, el alcalde ha hecho extensivo el agradecimiento a todas las personas implicadas en la organización y producción de la muestra, con una mención especial al comisario de la exposición, Jesús Cámara, por su labor para "encontrar y hacer realidad esta relación tan especial entre la obra de Canogar y los Baños Árabes".