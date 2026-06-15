Cerca de 140 personas participan en Beas de Segura (Jaén) en cursos de Eracis+ para mejorar su inserción laboral

Entrega de diplomas de los cursos. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 140 personas han mejorado en Beas de Segura (Jaén) su formación a través de distintos cursos realizados en el marco del programa Eracis+, financiado con el Fondo Social Europeo y dirigido a facilitar la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social.

Así lo ha indicado este lunes la vicepresidenta cuarta de la Diputación y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, en la entrega de los diplomas a los participantes en los cursos desarrollados a lo largo del último año.

"No solo se pretende mejorar la empleabilidad de estas personas, sino que se realiza con ellos itinerarios personalizados de inserción, contando con una participación activa de las mismas y conectando los recursos de las administraciones y entidades privadas que intervienen en el desarrollo de la zona", ha comentado.

De esta forma, el objetivo es "ofrecerles una atención integral a todas las personas que participan en estas acciones formativas", según ha añadido Medina en un acto que también ha contado con el alcalde, José Alberto Rodríguez.

Con él, se ha querido "reconocer el trabajo de todas las personas que han participado en las distintas acciones formativas que se han llevado a cabo en el marco de este programa". En total, han sido 13 los cursos que se han realizado dentro de la estrategia Eracis+, lo que supone que se han impartido 562 horas de formación.

Las temáticas de las acciones formativas han abarcado desde oficios vinculados al sector de la construcción --como albañilería, electricidad o fontanería-- hasta el ámbito de la hostelería y la alimentación, con la manipulación de alimentos, la restauración y la atención al cliente; la limpieza y el mantenimiento de edificios, la estética, la jardinería o los cuidados domiciliarios y la dependencia, entre otras.

La Diputación subvenciona con una aportación de 23.000 euros al Ayuntamiento de Beas de Segura para la realización de estos cursos, además de que aporta de fondos propios más de 1,2 millones de euros a la ejecución de este programa en distintas localidades jiennenses que está financiado en un 85 por ciento por el Fondo Social Europeo y en un 15 por ciento por el Gobierno andaluz.

MANUALES DE INTERVENCIÓN SOCIAL

Por otra parte, Medina ha presentado los manuales de los programas de los Intervención Familiar y de Intervención Social con la población de origen inmigrante en el ámbito local que desarrolla la Diputación Provincial a través de los centros de servicios sociales comunitarios.

Estos documentos "nacen con la intención de ser una herramienta de soporte técnico para las intervenciones que se realizan desde servicios sociales comunitarios en relación con los colectivos, por un lado, de infancia y familia, y, por otro en las personas de origen inmigrante".

"Lo que pretendemos es que los municipios, las organizaciones locales y los profesionales y las profesionales cuenten con una herramienta práctica y flexible que permita adaptar e implementar las intervenciones de manera efectiva, de acuerdo con las necesidades y los contextos de cada uno de los municipios", ha concluido.