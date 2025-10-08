Un circuito con 40 marchas concienciará en Jaén sobre el cáncer de mama y recaudará fondos para apoyar la investigación

JAÉN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El circuito '40 marchas, una provincia contra el cáncer de mama' se desarrollará en otros tantos municipios de la provincia de Jaén con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y recaudar fondos para apoyar la investigación sobre esta enfermedad.

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Jaén promueve esta iniciativa, que ha sido presentada este miércoles en un acto que ha contado con su presidente, Antonio Ruano, y el presidente de la Diputación, Francisco Reyes. Además, han asistido representantes de ayuntamientos y juntas locales de la asociación que colaboran en ella.

"Hemos sido capaces de aglutinar de forma global estas marchas en la provincia, mayoritariamente los días 17, 18 y 19 de octubre, en torno a la celebración del Día Mundial del Cáncer de Mama, y que se lleven a cabo en todas las localidades posibles, con el apoyo de los ayuntamientos, las juntas locales y la Diputación", ha afirmado Ruano.

Con una participación abierta a personas de cualquier edad, se impulsan "con el objetivo de dar visibilidad a todas las acciones que se desarrolla desde la asociación y para que toda la ciudadanía tome conciencia de lo importante que es la prevención y tener hábitos de vida saludables".

Por su parte, Reyes ha señalado que la Diputación patrocina este circuito en el marco de la línea de colaboración permanente que mantiene con la AECC, "un colectivo que realiza una magnífica labor en la provincia y que presta una atención especial a los pacientes y a sus familiares".

Igualmente, ha aludido a la importancia de esta actividad para captar fondos "con el objetivo de seguir apostando por la investigación, donde se han dado pasos muy importantes en los últimos años", una línea de acción que hay que continuar y a "lo que van destinados los recursos que se obtengan de estas marchas".

Junto a ello, el presidente de la Administración provincial ha remarcado la relevancia de contar con sistemas adecuados y eficaces de detección precoz del cáncer "porque es una garantía de vida para los pacientes".

Al respecto, ha señalado que "está sobradamente acreditado que la detección temprana del cáncer es fundamental de cara al frenar el desarrollo de la enfermedad". De ahí que "las administraciones competentes tengan la obligación de centrar sus esfuerzos en esta tarea. "Por eso es tan grave y tan alarmante lo que hemos conocido en estos días que está ocurriendo en el sistema sanitario andaluz", ha lamentado.

ENTRE 6.000 Y 8.000 PARTICIPANTES

En concreto, se desarrollarán en Alcaudete y la entidad local autónoma de La Bobadilla, así como en Torredonjimeno, Jódar, Torredelcampo, Santisteban del Puerto, Castellar, Marmolejo, Sorihuela del Guadalimar, Mancha Real, Quesada, Porcuna Martos, Baños de la Encina, Iznatoraf, Arquillos, Valdepeñas de Jaén, Huelma, Torreperogil, Lupión y la población de Guadalimar, Espeluy, Villanueva del Arzobispo, Mengíbar, Úbeda, Guarromán, Sabiote, Begíjar, La Puerta de Segura, Pozo Alcón, Siles, Cazorla, La Guardia de Jaén, Linares, Benatae, Rus, Pegalajar, Orcera, Santo Tomé, Navas de San Juan, Villacarrillo y Bailén.

En total, se espera la participación de entre 6.000 y 8.000 personas en este circuito, para el que se pondrán a la venta 5.500 camisetas solidarias. Estos fondos irán destinados íntegramente a financiar investigaciones oncológicas y mantener los servicios gratuitos que la AECC ofrece tanto a pacientes como a sus familiares en la provincia.

En la actualidad, la Asociación Española contra el Cáncer cuenta en el territorio jiennense con más de 10.000 socios, 13 profesionales y una red de más de 700 voluntarios. En 2024, este colectivo otorgó más de 150.000 euros en ayudas económicas directas, de las que se beneficiaron cerca de un centenar de personas y familias. Asimismo, apoyó investigaciones sobre el cáncer con una partida de 200.000 euros.