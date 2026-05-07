El X Circuito Jaén Escena llevará más de un centenar de espectáculos a 74 municipios de la provincia

JAÉN 7 May. (EUROPA PRESS) -

El X Circuito Jaén Escena que impulsa la Diputación en colaboración con los ayuntamientos de la provincia, comienza este mes de mayo con cifras récord, ya que se llevarán a cabo más de un centenar de espectáculos que han sido solicitados por 74 municipios.

"En esta edición, se han recibido 150 solicitudes artísticas, de las que finalmente han sido seleccionadas 37 propuestas por parte de los ayuntamientos participantes", ha explicado este jueves en una nota la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo.

La mayoría de esas propuestas, según ha añadido, están vinculadas a la provincia jiennense, "con lo que se ha producido una importante permeabilidad territorial, de las mayores que se han realizado a lo largo de los diez años de vida de esta iniciativa cultural".

Colomo, además, ha valorado que este programa "contribuye a estructurar la oferta cultural en la provincia, facilitando que los municipios puedan contar con propuestas escénicas variadas y de calidad al tiempo que ofrece la actividad de profesionales y compañías del ámbito cultural".

Respecto a los espectáculos elegidos por los consistorios, ha apuntado que la programación "vuelve a destacar por su diversidad, con propuestas de música, teatro, danza, flamenco, circo, magia o lírica, entre otras disciplinas, incluyendo también formatos más actuales como el 'videomapping' o acciones formativas vinculadas a la fotografía y el cine".

Jaén Escena 2026 comenzará a desarrollarse el próximo sábado en Santiago de Calatrava con la actuación del grupo Transistores y se extenderá hasta finales de diciembre. Hasta entonces tendrán lugar más de 100 actuaciones ofrecidas en su mayoría por artistas y grupos jiennenses, como Loklaro Entertainment, el Orfeón Santo Reino, Sergio Fábregas, Amada Santos, Teatro La Paca o Pedro Lendínez, entre otros muchos.