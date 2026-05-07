El PSOE apuesta por implantar la tasa turística y por frenar los "megahoteles" de San Miguel y Santa Inés en Granada

El candidato del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, Paco Cuenca, ha desgranado la hoja de ruta del proyecto socialista en materia turística y de convivencia para las próximas elecciones del 17 de ma - PSOE GRANADA

GRANADA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE de Granada a las elecciones autonómicas, Paco Cuenca, ha anunciado este jueves medidas "para frenar la expulsión de los vecinos de los barrios históricos de la capital y garantizar que el turismo siga siendo un motor económico sostenible y de calidad". En este sentido ha mostrado la apuesta de su partido por la tasa turística y por frenar los "megahoteles" de San Miguel y Santa Inés.

Cuenca ha condenado la gestión que ha calificado de "abuso y sinrazón" de la Junta bajo el mandato de Moreno y ha criticado que se haya priorizado cantidad sobre calidad, afectando directamente a la vida en los barrios, ya que, según ha defendido, "el turismo y la hostelería es nuestro principal motor económico. Por tanto, hay que preservarlo y convertirlo en un espacio de calidad, en contra de lo que en los últimos años ha estado haciendo el PP y Moreno Bonilla, que están más pendientes de 'cuanto más mejor', y eso está generando un problema de convivencia en nuestros barrios más sensibles".

Además, ha subrayado el compromiso del PSOE con la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector, el apoyo a los pequeños negocios locales y el trabajo conjunto desde la Junta aportando económicamente para "recuperar vuelos internacionales en nuestros aeropuertos".

Uno de los puntos más destacados en su atención a medios ha sido el compromiso firme de no autorizar más licencias hoteleras en áreas saturadas. Cuenca ha puesto nombres y apellidos a proyectos que, según su visión, amenazan el tejido social granadino, advirtiendo que no habrá "ni una licencia más de hotel en las zonas patrimoniales, ni una licencia más en el Albaicín o en las zonas céntricas de las ciudades que están expulsando a los vecinos".

En este sentido, ha sido tajante respecto a dos espacios emblemáticos: "Ya lo digo de forma clara, vamos a parar la venta de San Miguel y ese espacio no va a ser un hotel. Lo vamos a convertir en un espacio patrimonial y cultural, un centro cívico para las y los vecinos".

De igual forma, sobre el convento de Santa Inés ha asegurado que no permitirán "que se convierta en un nuevo hotel que expulsa a los vecinos, que hace insufrible la convivencia en espacios históricos. Lo vamos a comprar, lo vamos a adquirir desde el gobierno andaluz para que sea un espacio de difusión patrimonial, cultural, un centro cultural e histórico".

Para gestionar la presión turística y favorecer la convivencia, Cuenca ha propuesto la aplicación de la ley de zonas tensionadas, una moratoria para que no se dé ni una licencia más en dichas áreas y reforzar la inspección de viviendas turísticas ilegales.

TASA TURÍSTICA

Asimismo, ha destacado como medida clave la habilitación legal para que los municipios que lo deseen puedan aplicar "una tasa turística para los turistas, no para los granadinos, sino para el que viene a nuestra ciudad y genera un gasto, como se hace en otras comunidades como Cataluña o Baleares".

Según ha explicado el candidato, la recaudación de esta tasa se dirigirá "para la convivencia en los espacios que tienen tensión turística, y sobre todo es importante para la rehabilitación de vivienda, vivienda pública y convivencia en los cascos históricos".

Finalmente, ha apostado por la diversificación, promoviendo una oferta coordinada y conjunta en toda la provincia para "repartir el turismo y no saturar el centro de las ciudades, la costa o nuestro patrimonio histórico".