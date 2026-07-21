La ciudad de Jaén acogerá en septiembre un torneo de baloncesto 3x3 con 12 equipos internacionales

Presentación del torneo de baloncesto 3x3 que se celebrará en Jaén en septiembre - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La capital jiennense acogerá a finales de septiembre un torneo de baloncesto 3x3 en el que competirán 12 equipos internacionales. La Plaza de Santa María albergará esta competición que se disputará el fin de semana del 26 y 27 de septiembre y que no solo girará en torno al baloncesto, ya que también albergará numerosas actividades paralelas.

La vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, el alcalde de Jaén, Julio Millán, el presidente de la Fundación Tres por Jaén, José María Comas, la directora de 3x3 Plaza, María Amarilla, y el exjugador de la selección española y triple medallista olímpico José Manuel Calderón, han dado cuenta de este torneo que Colomo ha calificado como "una de las grandes citas deportivas del año en nuestra provincia".

En este acto, la vicepresidenta tercera de la Diputación ha valorado la colaboración institucional entre administraciones y otras entidades para "poder sumar esfuerzos y llevar a cabo eventos como este, que al final repercuten positivamente en la ciudadanía".

Además de esta cooperación, África Colomo ha incidido en lo que supone fomentar el deporte, tanto desde el punto de vista de mejorar la calidad de vida como en que "representa una oportunidad de promoción de nuestro territorio y sirve también para dinamizar la economía", sin olvidar que deportes como este, que necesitan menos personas para realizarse, se adaptan mejor por ejemplo a municipios pequeños con menor población.

En esta línea se ha pronunciado también Julio Millán, quien ha destacado que este evento "nos permite dar respuesta a los aficionados al basket, a la promoción del baloncesto a la que ya están contribuyendo los clubes y a recuperar las calles con un campeonato como este", en alusión al escenario en el que se desarrolla, la Plaza de Santa María, a los pies de la Catedral, "sin duda una gran promoción de la ciudad".

El regidor jiennense ha puesto el foco en las singularidades de este deporte, que permite su práctica en pequeñas canchas, en barrios y en calles y se ha comprometido a seguir implantando estos equipamientos en la ciudad, donde ya existen cuatro de ellos.

"Apostar por deporte nos permite seguir trabajando en formación en valores, en hábitos saludables y también es una gran promoción de la capital", ha subrayado Millán, que también se ha referido al trabajo del Ayuntamiento con el deporte base y con eventos de calado para la ciudad.

En cuanto al torneo que se disputará en septiembre, llega a Jaén gracias al respaldo de la Diputación y el Ayuntamiento de Jaén y la colaboración de la Federación Tres por Jaén con el circuito 3x3 Plaza, que en la capital jiennense hará su segunda parada de este año.

"Nuestro objetivo es hacer crecer este deporte en el territorio", ha asegurado José María Comas, que ha agregado que "un evento como este reforzará esta oportunidad y llevará esta modalidad al más alto nivel también por el lugar donde se celebrará, la Plaza de Santa María".

En esta línea, María Amarilla ha elogiado "la imagen de la cancha con la catedral detrás, que será difícil de igualar", antes de precisar que "los partidos de la fase de grupos se celebrarán el sábado 26 de septiembre, y al día siguiente tendrán lugar los cuartos de final, la semifinal y la final", encuentros que se compaginarán con otras actividades en las que se mezclarán la música, la restauración, la realización de sorteos de camisetas y otras propuestas lúdicas.

Por último, José Manuel Calderón ha señalado que "se trata de una competición especial, porque aunque se parezcan, este deporte tiene otras reglas distintas al baloncesto 5 contra 5". "Es mucho más dinámico, hay un montón de partidos seguidos, más contacto y mezcla cosas de otros deportes", lo que hace que el baloncesto 3x3, a juicio de Calderón, "se adapte mejor a la sociedad actual y a los jóvenes, por lo que estoy convencido de que este deporte olímpico va a seguir creciendo".