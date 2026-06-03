La ciudad de Jaén contará en dos meses con el Centro de Innovación del Paisaje Olivarero

Visita al yacimiento de la villa romana Cortijo de los Robles - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Jaén tendrá listo en dos meses el Centro de Innovación del Paisaje Olivarero, que se ha levantado junto al yacimiento arqueológico de la villa romana Cortijo de los Robles, que alberga una de las mayores almazaras romanas documentadas hasta la fecha. El objetivo final es dar a conocer el pasado, el presente y el futuro de Jaén como capital mundial del aceite de oliva.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, y la vicepresidenta tercera de la Diputación Provincial y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, han visitado las obras para conocer los principales detalles del importante yacimiento arqueológico y del proyecto que permitirá recuperar, interpretar y abrir a la ciudadanía uno de los enclaves patrimoniales más singulares de la capital.

La actuación cuenta con una inversión aproximada de 1,8 millones de euros, de los que el Ayuntamiento de Jaén aporta más de 1,2 millones a través de los fondos europeos Next Generation del Gobierno de España, mientras que la Diputación Provincial contribuye con 535.000 euros.

Millán ha trasladado la "satisfacción" del equipo de gobierno (PSOE-Jaén Merece Más) al comprobar el avanzado estado de unos trabajos que permitirán que Jaén cuente, este verano, con un nuevo espacio cultural, turístico y patrimonial vinculado a su identidad oleícola.

"Estamos ante un proyecto muy importante para la ciudad de Jaén, porque viene a poner en valor unos restos que históricamente no han estado aprovechados y que ahora van a convertirse en un atractivo más para quienes viven en la capital y para quienes nos visitan", ha señalado.

El alcalde ha destacado que la intervención permitirá mostrar que Jaén tenía "oculta y escondida, en este barrio del Bulevar, la almazara más importante del Imperio Romano". "Se dice pronto, pero hasta ahora la ciudad no había podido enseñarla, explicarla y darla a conocer como merece un patrimonio de esta dimensión", ha afirmado Millán, quien ha resaltado la gestión realizada por el Ayuntamiento para que este proyecto sea ya una realidad en su fase final.

En este sentido, ha subrayado la importancia de los fondos europeos procedentes del Gobierno de España, "sin los que no sería posible llevar a cabo una intervención de esta envergadura", así como la colaboración de la Diputación, que ha permitido reforzar la financiación del proyecto.

"La cooperación entre administraciones vuelve a demostrar que cuando se trabaja con seriedad, con planificación y con objetivos claros, Jaén avanza y recupera espacios que antes no tenían el protagonismo que merecían", ha indicado Millán.

En este mismo sentido, la vicepresidenta tercera de la Diputación Provincial, Pilar Parra, ha destacado que este proyecto es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación, y forma parte del impulso al producto turístico Oleotur Jaén.

Parra ha señalado que la Villa Romana del Cortijo de los Robles será "uno de los hitos esenciales" de esta estrategia, al permitir contar cómo Jaén ya fue en época romana un centro industrial oleícola de primer nivel, desde el que el aceite llegaba hasta Roma y al conjunto del Imperio.

Además, ha subrayado que Oleotur Jaén ofrece ya una nueva forma de contar la provincia, con 170 experiencias turísticas, 250 empresas implicadas y una valoración media de 9,03 sobre diez por parte de los visitantes. Asimismo, ha indicado que la campaña de promoción nacional e internacional contribuirá a reforzar la imagen de Jaén como destino vinculado al aceite de oliva, al paisaje olivarero y a una cultura milenaria.

También la concejala de Cultura y Turismo, María Espejo (JM+), ha explicado que la Villa Romana del Cortijo de los Robles remite a la importancia histórica de la ciudad como territorio productor de aceite desde época romana.

"Jaén era capital del aceite, pero no contaba con un centro de interpretación del aceite de oliva", ha dicho Espejo, al tiempo que ha añadido que el futuro centro también "podrá albergar exposiciones, actividades y otros eventos relacionados, o no, con el aceite de oliva".

"Estamos hablando de un reclamo turístico importantísimo para la capital, un elemento que antes no teníamos y que ahora va a contribuir a atraer turismo local, nacional e internacional", ha afirmado.

El nuevo centro permitirá disponer de un edificio dedicado a la interpretación del paisaje olivarero y de la historia de la almazara romana, además de servir como espacio para catas, reuniones, encuentros, actividades con jóvenes y propuestas vinculadas al aceite de oliva, el patrimonio y el turismo sostenible.

A ello se suma la recuperación de la antigua almazara y de la zona residencial próxima a la villa romana, lo que permitirá ofrecer una lectura integral del enclave arqueológico.

El redactor del proyecto, el arquitecto Alfonso Mollinedo ha apuntado que la actuación busca generar una unidad entre el nuevo edificio y la zona arqueológica mediante el uso de materiales integrados en el entorno, como suelos de hormigón desactivado y recubrimientos de chapa blanca microperforada triangular.

Según ha detallado el arquitecto, el proyecto pretende respetar la arboleda existente y conseguir que los visitantes puedan recorrer un espacio "integrado y agradable, en el que el patrimonio, la arquitectura y el paisaje dialoguen de forma natural".

El enclave, declarado Bien de Interés Cultural, alberga una de las mayores almazaras romanas documentadas hasta la fecha en Hispania. La villa romana, con cronología comprendida entre los siglos I y V d.C., cuenta con una extensa zona productiva dedicada a la elaboración de aceite, donde destaca una gran nave industrial equipada con seis prensas en batería, reflejo de la enorme capacidad productiva del complejo oleícola en época romana.

El Centro de Innovación del Paisaje Olivarero forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Jaén, capital del oleoturismo en España: nuevo modelo turístico sostenible que pone en valor el paisaje olivarero y la cultura que gira en torno a él', integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.