La Cofradía El Dornillo entregará el 21 de septiembre sus Premios de Gastronomía Tradicional

Presentación de los premios de la Cofradía Gastronómica El Dornillo. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía Gastronómica El Dornillo entregará el próximo 21 de septiembre sus Premios de Gastronomía Tradicional, que alcanzan su vigésima edición.

La Diputación ha acogido la presentación de esta cita, en un acto que ha contado con el presidente de la entidad, Juan Infante; el teniente de alcalde de Valdepeñas de Jaén, Francisco Lendínez, y el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales.

Infante ha puesto de relieve los fines de este colectivo, "que nació para promover actividades destinadas a cualquier persona enamorada de la gastronomía tradicional jiennense".

"Además de intentar recuperar recetas en peligro de extinción y de promocionar los productos agroalimentarios y el arte culinario y profesionalidad de los cocineros y cocineras de nuestra provincia", ha destacado.

En esta línea, Perales ha valorado que estos galardones "se han consolidado en el tiempo gracias a la apuesta de este colectivo de la comarca de la Sierra Sur en la promoción y conservación de recetas tradicionales".

Al respecto, ha aludido a la colaboración de la Administración provincial en este certamen. "Y lo hacemos de la mano de la estrategia Degusta Jaén, una marca de calidad que cuenta ya con 306 empresas y más de 3.000 referencias y que genera más de 2.500 empleos directos e indirectos", ha afirmado.

Junto a ello, Perales ha anunciado la firma de un nuevo convenio de colaboración entre la Administración provincial y la Cofradía El Dornillo, "para que continúe con su programa semanal de actividades" por todo el territorio jiennense.

Desde el Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén, que también colabora en este certamen, el teniente de alcalde ha valorado la labor de esta entidad en el fomento del patrimonio gastronómico y cultural de la Sierra Sur. "Desde su fundación, hace ahora 22 años, realiza una labor incansable en la promoción de todo aquello que define a nuestros pueblos", ha dicho.

Asimismo, ha resaltado el certamen como "una importante muestra del esfuerzo y cariño por ofrecer lo mejor". "Desde la producción de una materia prima de calidad hasta la elaboración final, y que posteriormente se traslada a un servicio excepcional y se promociona en eventos que consolidan no sólo nuestra cultura gastronómica, sino también etnográfica", ha comentado Lendínez.

En esta edición, los premios han recaído en el Restaurante Bomborillos (Jaén) --en la categoría de Mejor Bar-Restaurante--; en la cocinera María José García, del Restaurante Asador La Pandera; en el Concurso de Hortalizas de la población de Santa Ana (Alcalá la Real) --en la categoría a la Mejor Iniciativa Gastronómica-- y en el ganadero valdepeñero Juan Extremera.

Igualmente, se reconoce a la asociación de vecinos Cruz del Lloro, de Martos --en la categoría de gastronomía tradicional; a la restauradora Ángela López, del Restaurante Moreno, de Castillo de Locubín; a Levasa --premio a Mejor Empresa--; y a la presidenta de 'Mujer alma de olivos', Montserrat Godoy, como Premio Nacional 'Michael Jacobs Embajador del AOVE Picual'.

Por otra parte, en esta edición será nombrado Cofrade de Honor el cineasta jiennense Carlos Aceituno y se concederá un galardón extraordinario, que será entregado al cocinero fraileño Miguel Montes.