La Cofradía El Dornillo entregará los XXI Premios de Gastronomía Tradicional el 20 de septiembre en Valdepeñas de Jaén

JAÉN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía Gastronómica El Dornillo entregará el próximo 20 de septiembre los XXI Premios de Gastronomía Tradicional, dirigidos a reconocer la labor de profesionales, empresas e iniciativas comprometidos con la defensa y promoción de la cocina tradicional y de los productos agroalimentarios de la provincia de Jaén, Andalucía y, especialmente, de la comarca de la Sierra Sur.

En esta edición, se otorgan al coleccionista Antonio Almagro, al restaurante Quejigo del Carbón, a la cocinera Gabriela Ocraim, al camarero Francisco Valderas, a la panadería El Horno de Manuel, a la Cofradía Gastronómica La Buena Mesa, al agricultor Manuel Carrillo y al concurso de recetas Gastronomía Rural Jiennense.

Así se ha puesto de relieve este miércoles en la presentación de estos galardones, que ha contado con el presidente de El Dornillo, Juan Infante; el teniente de alcaldesa de Valdepeñas de Jaén, Francisco Lendínez, y la diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda.

Esta última ha señalado que "son una cita ineludible con el sabor y la identidad" jiennense y "volverán a vestir de gala" la cocina autóctona. En este sentido, ha hecho hincapié en la contribución de estos premios a la puesta en valor de la gastronomía de Jaén.

"Desde la Diputación Provincial tenemos muy claro que el sector agroalimentario es uno de los motores económicos, sociales y culturales más potentes de nuestros municipios. Por eso, impulsamos con convicción este sector y lo hacemos bajo el paraguas de Degusta Jaén. Una marca de calidad que hoy día agrupa a 309 empresas y supera los 3.000 productos de excelencia, convirtiéndose en el mejor escaparate de nuestro patrimonio gastronómico", ha valorado.

Valdepeñas de Jaén acogerá la entrega de estos premios que concede El Dornillo, cofradía gastronómica con la que colabora la Administración provincial para el desarrollo de distintas iniciativas a lo largo del año, como la Fiesta de la Matanza.

"Un colectivo que son un auténtico referente de la Sierra Sur que, de forma altruista e incansable, vela por la salvaguarda de nuestro recetario tradicional", ha manifestado Uceda.

Por su parte, el teniente de alcaldesa valdepeñero se ha referido al significado especial de estos premios y ha felicitado a los premiados, "tras los que hay una historia de esfuerzo, ilusión y compromiso".

"Muchas veces hablamos de Jaén y hablamos de nuestro aceite, de nuestros paisajes, de nuestra cultura o de nuestras tradiciones, pero detrás de todo eso hay algo todavía más importante, las personas. Personas que trabajan cada día, que emprenden, que mantienen nuestras tradiciones, que apuestan por nuestros pueblos y que sin buscar protagonismo hacen que nuestra provincia siga adelante", ha dicho.

TRADICIONES Y FELICIDAD

Finalmente, el presidente de El Dornillo, Juan Infante, ha explicado que estos galardones continúan "reconociendo a las personas y colectivos que se esfuerzan, muchas veces desde el anonimato, en servir a la comunidad". "A conservar nuestras tradiciones, nuestra gastronomía tradicional y, en definitiva, a hacernos más felices", ha valorado.

En este sentido, el Premio Nacional Michael Jacobs Embajador del AOVE picual se ha concedido a Antonio Almagro, coleccionista que tiene más de 27.000 miniaturas de aceite de oliva de todo el mundo; el Premio al Mejor Restaurante ha sido para Quejigo del Carbón, de Valdepeñas de Jaén; y el Premio Carmen Pozo a la Mejor Cocinera ha recaído en Gabriela Ocraim, del restaurante Támesis de Jaén.

El Premio al Mejor Camarero se ha otorgado a Francisco Valderas, del restaurante Anabel, de Torredelcampo, mientras que la panadería El Horno de Manuel, en Los Villares ha logrado el Premio a la Mejor Empresas Agroalimentaria.

El palmarés de esta edición lo completan la Cofradía Gastronómica La Buena Mesa, que recibirá el Premio Manolo el Sereno de Gastronomía Tradicional; Manuel Carrillo, Premio Luis Aceituno de Agricultura y Ganadería; y el concurso de recetas Gastronomía Rural Jiennense, de Asaja Jaén, reconocido con el Premio a la Iniciativa Gastronómica.