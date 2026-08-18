El complejo del Guadiel, en Linares (Jaén), incorpora una planta de residuos de la construcción y demolición

José Luis Hidalgo (i) en una visita al complejo del Guadiel. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El término municipal de Linares (Jaén) cuenta con una nueva planta de tratamiento de residuos de la construcción y demolición (RCD), que ha sido ejecutada por la Diputación en el complejo medioambiental del Guadiel.

Estas instalaciones están gestionadas por Resurja, empresa participada por la Administración provincial y Urbaser, y están destinadas a clasificar, tratar y reciclar los desechos generados en obras, reformas y demoliciones.

"Esta planta de tratamiento de residuos procedentes de la construcción y la demolición da respuesta al crecimiento que está experimentando el volumen de este tipo de residuos en nuestra provincia", ha explicado este martes el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo.

Ha añadido que estas instalaciones se suman a los 45 puntos de acopio que la Diputación ha construido en distintos municipios jiennenses y que forman parte del Plan Director Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Jaén.

En este sentido, ha señalado la importancia de este tipo de infraestructuras. "Se tratan de actuaciones que están suponiendo un verdadero alivio, tanto para nuestro entorno natural como para los ayuntamientos de la provincia, al facilitar una gestión adecuada y sostenible de estos residuos", ha destacado.

Al hilo, ha recordado que, "tradicionalmente muchos de los residuos procedentes de la construcción y la demolición terminaban degradando el entorno al ser depositados en cauces de ríos o incluso en caminos".

"Con esta nueva planta conseguimos que estos residuos reciban un tratamiento adecuado, con el fin de favorecer su reciclaje y reutilización", ha subrayado el responsable del área de Servicios Municipales.

La puesta en funcionamiento de esta instalación permite el tratamiento y reciclaje de los residuos de construcción y demolición mediante un proceso industrial que incluye diferentes fases de preselección, cribado, separación mecánica, aspiración y triaje manual.

A través de estas operaciones, se separa y recupera materiales áridos, así como metales, plásticos, papel, cartón y madera, que podrán ser posteriormente reutilizados.

Este proyecto contempla, asimismo, futuras ampliaciones con las que se podrá aumentar progresivamente la capacidad de tratamiento, clasificación y almacenamiento de la instalación. De este modo, podrá adaptarse al crecimiento de la generación de este tipo de residuos y atender las necesidades presentes y futuras de la ciudad de Linares y de las poblaciones cercanas.