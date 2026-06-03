El Concurso 'Rodando por Jaén' logra que todos los municipios de la provincia de Jaén acojan rodajes de cortos

JAÉN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Concurso 'Rodando por Jaén' que organiza la Diputación Provincial de Jaén ha conseguido alcanzar uno de los principales objetivos con los que se creó este certamen en el año 2013, esto es, que los 97 municipios jiennenses fueran escenario de rodajes cinematográficos.

Este fin de semana se ha conseguido este objetivo tras la filmación de los ocho cortometrajes finalistas de esta edición en localizaciones de las localidades jiennenses de Noalejo, Huesa, Santo Tomé, Lupión, Higuera de Calatrava, Fuerte del Rey, Santa Elena y Villatorres, que no habían sido escenario aún de este concurso.

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha mostrado su satisfacción por que este certamen "ya haya conseguido convertir a todos los municipios de la provincia en platós de cine, lo que ha contribuido a dar a conocer cada uno de los rincones de este bello paraíso interior jiennense".

Con los trabajos que se han filmado este fin de semana, a lo largo de las 14 ediciones de este certamen han sido 109 los cortometrajes que se han rodado en el marco de este concurso a través de equipos que han movido a más de 2.000 personas en total.

"El concurso Rodando por Jaén ha permitido acercar la esencia del cine a nuestras 97 localidades, haciendo partícipe además a los habitantes de las mismas de los distintos rodajes y consiguiendo que equipos técnicos y artísticos conozcan la infinidad de posibilidades que ofrece la provincia como escenario cinematográfico", ha remarcado Colomo.

En esta décimo cuarta edición han sido seleccionados como finalistas un total de ocho trabajos, presentados por jóvenes directores y productores procedentes de Jaén, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Gerona, que han participado también en un taller formativo a cargo de los directores Montxo Armendáriz y Pablo Berger y la productora Puy Oria, con la participación de Enrique Iznaola.

Estos ocho cortometrajes han sido grabados a lo largo del pasado fin de semana en distintas localidades jiennenses. En concreto, 'El penúltimo vigía', dirigido por Alfonso Villanueva, de Jaén, ha sido rodado en Higuera de Calatrava y en Torredelcampo; mientras que el cortometraje titulado 'El valle', presentado por Enrique Hidalgo y Javier del Estal, de Sevilla, ha elegido como escenarios de rodaje tanto la localidad de Huesa como el valle de las Aldeas Perdidas de la Sierra de Segura.

El trabajo denominado 'Equilátero', de Dany Ruiz, procedente de Montilla (Córdoba), se ha grabado en Santa Elena. Otro de los cortometrajes seleccionados, el titulado 'Las croquetas de La Juani', de José Antonio Gutiérrez, de Arcos de la Frontera (Cádiz), ha llevado a cabo su rodaje en Lupión.

Asimismo, el cortometraje 'Masa madre', de Lucas Fornet, de Benalup-Casas Viejas (Cádiz), se ha filmado en Fuerte del Rey; el denominado 'Muy lejos', presentado por Álvaro León, de Córdoba, se ha filmado en Santo Tomé y Peal de Becerro; '¿Quién se casa en julio en Jaén?', que ha sido presentado por Anna Caritg, de Gerona, ha tenido como localización el municipio de Noalejo.

Por último, el cortometraje titulado 'Tómatelo con psicología', de Ángela Angulo y Marta Ruiz, procedentes de Jaén y Málaga, respectivamente, se ha rodado en los municipios de Villatorres y de Bedmar.

Estos ocho trabajos serán los que opten a los distintos galardones establecidos en esta 14ª edición y que se entregarán en el marco de una gala que se desarrollará en Jaén capital a finales de septiembre.

El primer premio de este certamen consta de 3.000 euros y trofeo, así como la distribución del corto ganador en festivales nacionales e internacionales a través de una empresa especializada. Además, habrá un premio especial del jurado, con 1.000 euros y trofeo.

Por otro lado, se otorgará el Premio Canal Sur Radio Televisión, dotado con un trofeo y la emisión en Canal Sur TV y un premio especial al mejor corto provincial, con otros 1.000 euros y trofeo, para obras cuyo responsable, director o productor sea nacido o residente en la provincia de Jaén.

También se concederán reconocimientos a la mejor dirección, mejor actor y actriz, mejor fotografía, mejor guión, mejor banda sonora, mejor producción, mejor sonido y mejor montaje.