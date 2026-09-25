Un congreso aborda en Martos (Jaén) los retos del sector y reivindica el liderazgo de la calidad en el AOVE

Apertura del IV Congreso de Adaove - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MARTOS (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

El Teatro Maestro Álvarez Alonso de Martos (Jaén) ha acogido el IV Congreso Internacional Adaove: 'Cultura, Gastronomía y Salud'. Se trata de un encuentro organizado por la Asociación para la Defensa del Aceite de Oliva Virgen Extra (Adaove) con el objetivo de analizar los retos y oportunidades del sector oleícola y que por primera vez se celebra en Andalucía tras haberse desarrollado sus anteriores ediciones fuera de la comunidad autónoma.

En el acto de apertura, el presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha subrayado que a la provincia no le "debe bastar con liderar la producción" mundial de aceite de oliva, sino que también tiene que "liderar el valor, la marca, la calidad y las reglas de juego del sector".

En esta línea, ha valorado el "trabajo serio y riguroso" del sector en defensa de la calidad del virgen extra y ha recordado el apoyo de la administración provincial a través de iniciativas como la Fiesta del Primer Aceite de Oliva Virgen Extra --que este año se celebrará en Úbeda--, los premios Jaén Selección o la inversión de 4,6 millones de euros de fondos estatales en Oleotour Jaén para potenciar el oleoturismo. "Estamos haciendo un trabajo importante para que nuestro oro líquido sea más conocido, llegue a más países y a más cocinas", ha apostillado.

Latorre le ha sumado también el trabajo que se está realizando para optimizar la vertiente turística del olivar. Al respecto, ha recordado que a través de Oleotour Jaén se acaban de invertir "gracias a los fondos del Gobierno de España 4,6 millones de euros", lo que representa "una oportunidad para poner el acento en la importancia de nuestro oro líquido relacionado con el turismo en toda la provincia de Jaén".

En este sentido, ha apuntado que desde la Diputación se va a "seguir trabajando de la mano del sector oleícola en esa apuesta por la calidad y también en la promoción, que es fundamental para nuestra provincia".

Asimismo, ha incidido en el "trabajo serio y riguroso" que el sector aceitero está realizando en defensa de la calidad del aceite de oliva virgen extra, algo por lo que, a su juicio, "pasa el presente y el futuro de esta actividad".

"Ya no nos puede bastar con liderar la producción, hay que hacerlo también en otros ámbitos", ha dicho Latorre. En este punto, ha manifestado que así lo viene haciendo la Diputación Provincial de Jaén, "trabajando para promocionar nuestro aceite de oliva virgen extra no solamente en la provincia de Jaén, sino a lo largo de todo nuestro país y, por supuesto, en el mundo".

Por su parte, la delegada de Agricultura, Soledad Aranda, ha apelado a la "necesaria unión entre productores, administraciones, agentes sociales y económicos" para que el aceite de oliva virgen extra (AOVE) ocupe su lugar y sea apreciado por los consumidores.

Aranda ha puesto en valor las medidas de la I Estrategia Andaluza del Sector del Olivar, que cuenta con un horizonte hasta 2027 y un presupuesto de casi 1.000 millones de euros, de la cual ya se han ejecutado más del 86% de sus medidas.

Asimismo, ha anunciado la próxima publicación de una convocatoria de incentivos para asociaciones y agrupaciones de producción integrada destinada a reforzar la contratación de técnicos de campo y asesoramiento especializado.

La delegada también ha incidido en el respaldo de la Junta de Andalucía al olivar tradicional por sus servicios territoriales, sociales y ecosistémicos , así como a la producción ecológica, destacando que Andalucía ya representa el 50% de la superficie agraria útil en ecológico certificado de España, superando con más de un 30% los objetivos de la Unión Europea.

Además, se ha referido al apoyo del Gobierno andaluz ante adversidades como plagas o incendios, y la necesidad de defender una Política Agraria Común (PAC) adaptada a la diversidad productiva de la provincia.

Finalmente, el alcalde de Martos, Emilio Torres, ha mostrado su satisfacción por que el municipio sea la sede de este evento "por derecho propio al tener el sobrenombre de cuna del olivar".

Torres ha detallado que, tras la entrega de premios y distinciones celebrada la tarde del jueves en los jardines de la Casa de la Cultura, el congreso se desarrolla a lo largo de toda la jornada con ponencias, mesas redondas, catas y una exhibición de los mejores aceites a nivel provincial, regional y nacional.

El encuentro cuenta con la participación de cerca de una veintena de expertos en áreas como gastronomía, oleoturismo, marketing, promoción o la PAC.