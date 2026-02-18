Convocado el III Concurso Internacional de Poesía Rural con plazo abierto para presentar obras hasta el 31 de marzo

Casero y Reyes en la presentación del III Concurso Internacional de Poesía Rural. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha acogido este miércoles la presentación del III Concurso Internacional de Poesía Rural, que repartirá 4.000 euros en premios y cuyo plazo de participación está abierto hasta el 31 de marzo.

La Fundación Savia organiza este certamen con la colaboración de la Administración y la Finca Bonilla, situada en Torres de Albanchez, con el objetivo de defender y difundir los valores del mundo rural.

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y el presidente de la citada fundación, Franciscmo Casero, han desgranado las bases de este premio que "se enmarca en un proyecto más amplio, que también incluye el encuentro de poetas en el medio rural y el bosque poético".

"Nació en el funeral de una mujer rural, Felipa Marín, que merecía un reconocimiento y que es un ejemplo de la labor que hacen muchas mujeres del mundo rural, una tarea esencial que no está reconocida", ha explicado Casero.

Así surgieron tanto el encuentro de poetas como el bosque poético y este concurso poético, propuestas que cuentan con la colaboración de la Diputación jiennense. En este sentido, ha valorado que "los muchos años" que la Fundación Savia lleva colaborando "en múltiples iniciativas" con esta administración, a la que ha situado como "un referente por su compromiso con el mundo rural".

Con respecto a esta tercera edición, ha mostrado su confianza en que vuelva a tener "un gran éxito de participación", puesto que, "a estas alturas, se han recibido 74 textos de doce países". El plazo para participar está abierto hasta el 31 de marzo.

Hay 4.000 euros en premios, además de la publicación de la obra, y se establecen dos categorías: adulta, a partir de 23 años, en la que se tendrá que presentar una obra inédita de extensión no inferior a 250 versos ni superior a 400; y juvenil, para personas de entre 15 y 22 años cuyos poemarios oscilarán entre los 100 y los 150 versos.

Más allá de la dotación económica y de la publicación de las obras ganadoras, Reyes ha incidido en "la importancia de difundir esos valores del mundo rural entre participantes y también entre los lectores". Más teniendo en cuenta que es un concurso internacional que trasciende fronteras", como demuestra el hecho de que en la última edición se recibieran más de 300 originales remitidos por autores de 15 países.

Este singular proyecto es, a su juicio, "una forma atractiva y original para fomentar los valores y la relevancia del mundo rural". En este sentido, las bases del certamen recogen que los poemarios presentados deben girar en torno a temas como los valores rurales, medioambientales y ecológicos, la vida rural, la naturaleza y el paisaje, la despoblación o los efectos del cambio climático.

Por ello, el presidente de la Diputación ha felicitado a la Fundación Savia y a la Finca Bonilla "por esta iniciativa, que viene a fomentar la cultura en general, y la literatura en particular". "Asociando la creación poética con esos valores rurales, medioambientales, y ecológicos", ha concluido.