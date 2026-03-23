Convocados el II Concurso de Cocina Degusta Jaén en Familia y XII Concurso Andaluz de Jóvenes Cocineros y Cocineras

JAÉN 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El V Salón de la Alimentación y Gastronomía Degusta en Jaén acogerá el próximo mes de abril las finales de tres concursos gastronómicos: El II Concurso de Cocina Degusta Jaén en Familia, que impulsa la Diputación, y el XII Concurso Andaluz de Jóvenes Cocineros y Cocineras y el I Concurso de Jóvenes Camareros y Camareras, convocados por la Federación Andaluza de Cofradías y Asociaciones Gastronómicas (Fecoan).

El diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, ha presentado estos certámenes junto a Carmina Martínez, de Fecoan, y a Juan Infante, de la Cofradía Gastronómica El Dornillo.

Con respecto al Concurso Provincial de Cocina Degusta Jaén en Familia, Perales ha explicado que tiene como objetivo "fomentar hábitos saludables en la alimentación de toda la familia, en especial de los niños, y desarrollar la creatividad y la autonomía".

"Que aprendan cocinando y jugando,las cualidades, las texturas, los sabores y, sobre todo, conozcan más sobre nuestro producto estrella, el aceite de oliva virgen extra, y que también descubran los productos elaborados en nuestra provincia", ha comentado, no sin añadir que también pretende promover su consumo en los hogares y contribuir a la actividad económica de la provincia.

En concreto, está dirigido a niños y niñas de Primaria de los colegios públicos de la provincia de Jaén acompañados de padres, madres, familiares o miembros de las ampas de cada centro. Se llevará a cabo en equipos formados por uno o dos alumnos y uno o dos adultos.

"Cada equipo tendrá que presentar una receta de cocina, en la modalidad de tapa, plato principal o postre, obligatoriamente, con aceite de oliva virgen extra con marca Degusta Jaén y al menos, el 50 por ciento de productos con la marca Degusta Jaén", ha comentado el responsable de Agricultura y Ganadería.

Entre todas las recetas recibidas, el jurado seleccionará las cuatro mejores, finalistas que tendrán que cocinarlas en directo en la final del 18 de abril, coincidiendo con el V Salón de la Alimentación y Gastronomía Degusta en Jaén. El plazo para la presentación de recetas finalizará el 7 de abril.

También el citado salón acogerá, el 20 de abril, las finales de los concursos convocados por Fecoan, el dirigido a jóvenes cocineros y cocinas de las escuelas de hostelería de Andalucía, y el novedoso certamen que pretende premiar a jóvenes camareros y camareras, que celebra su primera edición.

"Doce años ya celebrando el Concurso Andaluz de Jóvenes Cocineros en la ciudad de Jaén con el apoyo y la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén", ha señalado. Perales ha puesto el acento en la importancia del sector agroalimentario jiennense, "fuente de riqueza" para su ciudadanía y municipios, por lo que la Diputación está volcada en la promoción de sus productos y, por supuesto, del aceite de oliva virgen extra.

Quienes quieran participar en este certamen tendrán que presentar un plato que, basado en la cocina tradicional andaluza, presente toques innovadores. Además, el aceite de oliva virgen extra debe ser uno de los ingredientes fundamentales y contar, al menos, con dos ingredientes con el sello Degusta Jaén Calidad.

En el caso del I Concurso de Jóvenes Camareros y Camareras, los participantes deberán realizar un café de autor que entre sus ingredientes tenga, al menos, con un producto de Degusta Jaén, así como enviar un segundo vídeo doblando cinco tipos de servilletas.

"Fecoan tiene entre sus objetivos promover iniciativas que sirvan para fomentar el conocimiento, valoración y el consumo de los productos agroalimentarios andaluces. Estos dos concursos se corresponden con ese objetivo", ha subrayado Martínez. Infante, de su lado, ha detallado las bases de ambos certámenes que tienen hasta el 13 de abril de plazo para la presentación de los trabajos.

Para estos concursos se han establecido tres premios, un primero de 500 euros, un segundo de 250 euros y un tercero de 150 euros. Serán determinados por un jurado que estará formado por cocineros y cocineras galardonados en ediciones anteriores en concursos de Fecoan o de El Dornillo.