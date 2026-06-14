El cortometraje 'Una vocal' se proclama ganador del cuarto Festival de Cine de Sorihuela del Guadalimar (Jaén)

El Centro Socioeconómico Alejandro Cintas acoge la gala de clausura y entrega de premios del IV Festival de Cine de Sorihuela del Guadalimar. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Socioeconómico Alejandro Cintas ha acogido la gala de clausura y entrega de premios del IV Festival de Cine de Sorihuela del Guadalimar (Jaén), en el que se ha reconocido como ganador al cortometraje 'Una vocal', de Polo Menárguez. La vicepresidenta primera de la Diputación, Pilar Parra, y el diputado provincial José Alberto Rodríguez han participado junto a la alcaldesa de Sorihuela del Guadalimar, Ana Belén Rescalvo, en este acto en el que también se ha concedido el Premio de Honor a la actriz Assumpta Serna.

El IV Festival de Cine de Sorihuela del Guadalimar, subvencionado por la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar, se ha celebrado del 8 al 13 de junio y ha contado con tres categorías: sección oficial nacional, para cortometrajes producidos en todo el país; sección provincial, dedicado a producciones realizadas o producidas en la provincia de Jaén; sección AMMAA, para cintas que fomentan los valores en igualdad, además del premio CSRTV concedido por Canal Sur, según ha informado la Junta en una nota.

El palmarés de esta edición ha incluido como principales galardones, además del otorgado a 'Una vocal' como mejor cortometraje nacional, los concedidos a '¿Qué comen los dragones?', de Álvaro León, en la modalidad de mejor corto provincial; y a 'Las malas', de Elisa Moreno, como mejor cortometraje en valores de igualdad. La gala de clausura de este festival ha contado con la actuación de Kiki Morente y Paz de Alarcón, Julio Castell.