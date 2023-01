'Cuantos', de David Palomo, gana el XXXII Concurso Literario 'Jaén, paraíso interior. Yo Elijo Jaén 2022'

JAÉN, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La trigésimo segunda edición del Concurso Anual de Literatura 'Jaén, paraíso interior. Yo elijo Jaén 2022' --anteriormente Premio de Literatura para Escritores Noveles-- ya tiene obra ganadora en la modalidad de poesía, 'Cuantos' de David Palomo. Este escritor sevillano recibirá un premio de 3.000 euros además de la publicación de su trabajo, que contará con una tirada de 400 ejemplares. "El objetivo de este certamen no es otro que el fomento de la creatividad y divulgación de la literatura, incluyendo la edición y difusión de las obras ganadoras", señala el diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera, en una nota de prensa.

En total, a esta trigésimo segunda edición del certamen se han presentado medio centenar de trabajos --29 de poesía, 19 de narrativa y once obras pertenecientes a autores noveles de distintos municipios de la provincia--. Las modalidades de narrativa y de poesía no han sido falladas por el jurado de esta nueva edición de los premios, compuesto por la doctora en Filología Inglesa Yolanda Caballero, la profesora de Filología Española de la Universidad de Jaén, Lourdes Ruiz, y el escritor jiennense Juan Manuel Molina Damiani, al no alcanzarse el mínimo de obras recogido en las bases de este concurso, establecido en 25.

Entre los criterios de evaluación para la selección de la obra galardonada se ha tenido en cuenta la calidad artístico-literaria del trabajo, la originalidad, el buen uso del idioma y la conexión o referencias a la provincia de Jaén. La convocatoria del certamen de este año ha contado con importantes novedades, entre ellas, el incremento a 7.500 euros de su dotación en premios y el establecimiento, por primera vez de tres categorías, una para obras de poesía, otra para narrativa y una última para autores noveles.

Por otra parte, además de reconocer el mérito a la creación literaria de un autor novel nacido o residente en la provincia de Jaén, en esta nueva edición, han podido participar aquellas personas interesadas nacidas en Andalucía tanto en la modalidad de narrativa como de poesía. David Palomo se une al extenso palmarés de ganadores de este concurso en el que figuran reconocidos escritores como Raúl Beltrán, Jesús Tíscar, Tomás Afán, Mercedes Rueda, Antonio Negrillo, Felisa Moreno y Alfonso Tello, entre otros.