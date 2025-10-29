Diez municipios segureños cuentan ya en Jaén con sistemas de telecontrol del suministro de aguas subterráneas

Puesta en marcha la puesta en marcha del sistema de telemando y telecontrol del abastecimiento urbano de aguas subterráneas en Hornos de Segura - DIPUTACIÓN DE JAÉN

HORNOS DE SEGURA (JAÉN)

La Diputación de Jaén ha implantado un sistema de telemando y telecontrol del abastecimiento urbano de aguas subterráneas en una decena de municipios de la Sierra de Segura y al que ha destinado 684.000 euros.

En la puesta en marcha de este sistema, en Hornos de Segura (Jaén), ha participado el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que ha subrayado "la importancia de estas herramientas tecnológicas que son muy útiles para optimizar la gestión del ciclo integral del agua, un recurso que, por desgracia, es cada día más escaso como consecuencia del cambio climático y de la sequía y que hay que cuidar por todos los medios".

Génave, Benatae, Hornos de Segura, Puente de Génave, Orcera, La Puerta de Segura, Torres de Albanchez, Segura de la Sierra, Siles y Villarrodrigo son las localidades jiennenses de la Sierra de Segura que han incorporado estos sistemas de telemando y telecontrol de las aguas subterráneas de las que se nutren estos municipios, de ahí que sea "necesario contar con información en tiempo real de los parámetros de abastecimiento de agua en esta comarca".

Con esta actuación se logra un triple objetivo como es "optimizar el uso del agua, ahorrar costes energéticos y económicos y monitorizar el estado de los acuíferos subterráneos de los que se abastecen estos municipios segureños".

La ejecución de estos dos proyectos "no ha sido una acción aislada", ha precisado Reyes, ya que "viene a complementar otros similares realizados en 14 municipios de Sierra Mágina y la Sierra Sur con una inversión superior a los 570.000 euros".

Así, sumando estos últimos sistemas a los implantados en la Sierra de Segura, Diputación ha dedicado cerca de 1,3 millones de euros a instalar en 24 municipios unas herramientas que permiten a los municipios tener un control permanente del estado de sus recursos hídricos, "algo fundamental para cualquier localidad y sus vecinos y vecinas".

Esto es una "necesidad" que, como ha subrayado el máximo responsable de la Diputación, "se acentúa por el cambio climático y la sequía", lo que obliga a anticiparse y "a tomar y a planificar medidas para garantizar el suministro de agua a la población".

Por eso, desde la Diputación se viene haciendo "un esfuerzo económico muy importante" y se está trabajando en varias líneas de actuación, entre las que ha citado algunas de mayor envergadura, como el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas que van a llevar a cabo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el que se van a "invertir 206 millones de euros en unas obras que beneficiarán a 50 municipios y a 270.000 vecinos".

A ello ha sumado otras actuaciones "importantes, como la convocatoria de cinco millones de euros que permitirá acometer, entre otras, obras de impermeabilización de depósitos, recuperación de sondeos o la instalación de placas solares en 43 ayuntamientos jiennenses de menos de 20.000 habitantes, que van a poder mejorar también infraestructuras clave para "poder garantizar el suministro de agua a sus habitantes y prestar un servicio más eficiente".

En esta línea de acción se enmarca la implantación de estos sistemas de telemando y telecontrol en la Sierra de Segura, Sierra Mágina y la Sierra Sur, que "permiten disponer de una información que es imprescindible para estar al tanto a cualquier hora y desde cualquier lugar del estado de las captaciones, de los niveles de los acuíferos y del consumo de agua en el entorno urbano".

Con estas herramientas "se mejora la gestión del ciclo integral del agua, se hace con menores costes, optimizando todo el proceso porque se reducen los consumos, se aumenta la eficiencia energética y el ahorro de energía", ha enfatizado antes de concluir diciendo que "de esta forma nos ponemos a la vanguardia en el manejo de los recursos hídricos en nuestra provincia".