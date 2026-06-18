Diputación acoge un encuentro de la Red de Clubes de Lectura de la comarca de la Sierra Sur de Jaén

Imagen del encuentro - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Literaria Giennense ha acogido la celebración de un encuentro de la Red de Clubes de Lectura de la comarca de la Sierra Sur, un acto el que la vicepresidenta cuarta de la Diputación Provincial y responsable del Instituto de Estudios Giennenses (IEG), Francisca Medina, ha valorado el papel que estas entidades desarrollan por toda la provincia para "convertir la literatura en un espacio compartido, vivo y cercano".

En este encuentro, en el que también han tomado parte el gestor cultural de la Asociación para el Desarrollo Rural (ADR) de la Sierra Sur de Jaén, Israel Serrano, y le escritora Gema Parra, la responsable del IEG ha apuntado que actividades como esta "nacen con la vocación de acercar la creación literaria de nuestra tierra a sus lectores y lectoras".

Medina ha incidido en el trabajo "tan importante" que realizan los clubes de lectura de la provincia, "encaminado sobre todo a animar a todas las personas a la lectura, algo que sin duda ninguna merece todo nuestro reconocimiento".

Al respecto, ha apostillado que la finalidad de este tipo de encuentros es convertir la literatura en "ese espacio compartido, vivo y cercano, porque leer no es únicamente un acto íntimo y silencioso que se puede hacer cuando estamos más relajados o queremos estar tranquilos, sino que además también permite, gracias a iniciativas como la de estos clubes, que la lectura se transforme en una conversación, en una reflexión colectiva y además en una convivencia".

Por todo ello, Medina ha agradecido el trabajo que realiza la Red de Clubes de Lectura de la Sierra Sur en cada uno de los municipios de esta comarca "fomentando ese amor por los libros y manteniendo esa inquietud cultural viva en nuestros pueblos, y también a la Asociación para el Desarrollo de la Sierra Sur por el apoyo constante que se da a este tipo de iniciativas".

Este encuentro se enmarca en las casi 400 actividades que se están poniendo en marcha para conmemorar el 75 aniversario del Instituto de Estudios Giennenses con el fin de llevar todo el conocimiento a los pueblos de la provincia para conmemorar esta efeméride.