Diputación amplía a más de 435.000 euros las ayudas para la contratación de técnicos de juventud

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JAÉN 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 61 municipios jiennenses podrán contratar personal técnico de juventud tras acogerse a la convocatoria de subvenciones de la Diputación dirigida a ayuntamientos menores de 20.000 habitantes que para el ejercicio 2027 ha incrementado el presupuesto de estas ayudas hasta superar los 435.000 euros.

La diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, ha señalado que esta convocatoria "está destinada a reforzar y consolidar las estructuras locales de juventud con una dotación económica de casi 7.200 euros por ayuntamiento con la que cofinanciar los gastos salariales y las cotizaciones de la seguridad social del personal técnico especializado en juventud", tal y como ha asegurado la Diputación en una nota de prensa.

El plazo de presentación de solicitudes, que debe realizarse a través de la sede electrónica de la Diputación de Jaén, finaliza el próximo 9 de noviembre, si bien, la diputada provincial apunta que serán beneficiarios de la subvención los ayuntamientos que han obtenido estas ayudas en 2026, "porque queremos dar continuidad y consolidar estructuras locales de juventud".

Los ayuntamientos solicitantes deberán tener aprobado y vigente un plan municipal de juventud y entre los requisitos de contratación del personal se encuentra tener conocimientos asociados, experiencia laboral, así como poseer titulación académica --grados de Psicología o titulaciones equivalentes, de Educación Social o Trabajo Social, o contar el título de técnico superior en animación sociocultural y turística, en integración social, informador juvenil o dinamización comunitaria--.

"La importancia de esta subvención es la de permitir a los municipios que dispongan de profesionales especializados que trabajan directamente y día a día con la población joven, identificando sus necesidades, facilitando la participación, desarrollando actividades y programas que también se adapten a la realidad joven de cada una de las localidades", ha subrayado María Dolores Ruiz, que detalla que las actuaciones subvencionadas se desarrollarán durante el año 2027.

Los 61 ayuntamientos que resultaron beneficiarios en 2026 y que tendrán preferencia en esta nueva convocatoria son los siguientes: Aldeaquemada, Arjona, Arquillos, Bailén, Baños de la Encina, Beas de Segura, Begíjar, Bélmez de la Moraleda, Benatae, Cabra del Santo Cristo, Campillo de Arenas, Carboneros, Castellar, Castillo de Locubín, Cazalilla, Chiclana de Segura, Chilluévar, Escañuela, Espeluy, Frailes, Fuensanta de Martos, Fuerte del Rey, Génave, Guarromán, Higuera de Calatrava, Hinojares, Hornos de Segura, Huelma, Ibros, Jabalquinto, Jamilena, Jimena, Jódar, La Guardia de Jaén, La Iruela, La Puerta de Segura, Lahiguera, Larva, Lopera, Lupión, Mengíbar, Navas de San Juan, Noalejo, Orcera, Peal de Becerro, Pegalajar, Porcuna, Puente de Génave, Quesada, Sabiote, Santiago de Calatrava, Segura de la Sierra, Siles, Torreblascopedro, Torredelcampo, Torreperogil, Valdepeñas de Jaén, Vilches, Villanueva de la Reina, Villardompardo y Villatorres.

Este personal técnico contratado se designará como 'Agentes de Acción Juvenil' (AAJ). Entre sus funciones se encuentran la planificación, organización, gestión y evaluación de programas y proyectos que desarrollen las políticas locales de juventud, así como la gestión de las personas que intervengan en estos procesos.

De igual forma, estos profesionales podrán participar como agentes locales de la Red PTJ de coordinación e innovación en materia de juventud que impulsa la Administración provincial.