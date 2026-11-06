Diputación convoca ayudas para que los ayuntamientos de Jaén ejecuten programas de políticas sociales

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JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha convocado las subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Jaén de municipios menores de 20.000 habitantes para la ejecución de programas de políticas sociales, así como para implementar los planes provinciales de juventud y de igualdad durante el año 2027.

La Administración provincial ha dotado con más de 1,88 millones de euros estas ayudas, que también permitirán a los municipios el desarrollo de programas de intervención social con infancia y familia, de desarrollo comunitario, de atención a inmigrantes, el mantenimiento de centros de día para personas mayores o la realización de proyectos destinados al colectivo LGTBI. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el próximo 13 de noviembre.

"Con estas ayudas facilitamos que los ayuntamientos puedan llevar a cabo actuaciones muy importantes con diversos colectivos como la infancia y las familias, los migrantes, las personas mayores o los trabajadores temporeros", ha señalado la vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina.

Esta convocatoria destina más de 180.000 euros para apoyar la implementación por los ayuntamientos de las actuaciones contempladas en sus planes municipales de juventud, la elaboración de estos planes o la puesta en marcha de algunas iniciativas con carácter local contempladas en el Plan Provincial de Juventud.

Además, se reserva una partida similar para la ejecución de los planes municipales de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o la elaboración de los mismos.

La línea más cuantiosa de esta convocatoria de ayudas es para el programa de intervención social comunitaria con infancia y familia, dotada con 891.000 euros.

En este apartado se encuentran los programas de prevención sociosanitaria en familias con menores de 0 a 4 años; los de apoyo para el buen funcionamiento familiar; los dirigidos al fomento de la participación de la infancia; el programa aulas abiertas; las acciones de promoción e inclusión social de las personas con diversidad funcional y su familia en el entorno comunitario; y los programas de atención a hijos e hijas de trabajadores temporeros.

Esta convocatoria de ayudas también cuenta con un presupuesto de 185.000 euros para impulsar programas sociales orientados al desarrollo comunitario. En esta línea se pueden incluir acciones, proyectos e iniciativas dirigidas a mejorar la vida de la comunidad mediante la participación activa de sus habitantes.

De esta forma, los ayuntamientos podrán solicitar financiación para programas de intervención comunitaria en situaciones de soledad no deseada, para actividades de mentoría social o para proyectos intergeneracionales.

Otra de las líneas de actuación de estas subvenciones son los programas de intervención social con inmigrantes, que cuenta con una partida económica de más de 244.000 euros. Los ayuntamientos pueden solicitar estas ayudas para ofrecer una atención integral en los albergues municipales, así como para iniciativas que promuevan la inclusión sociolaboral y la convivencia intercultural de las personas inmigrantes.

Por último, para el mantenimiento de los centros de día municipales para personas mayores se contempla una partida de 103.500 euros, mientras que para la realización de proyectos destinados al colectivo Lgtbi se reservan otros 100.000 euros.