La Diputación desarrollará este año más de 40 acciones de promoción turística de la provincia de Jaén

Jornadas con profesionales de Castilla y La Mancha - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La promoción turística de la provincia de Jaén que desarrolla la Diputación se traducirá este año en más de 40 acciones, entre las que se encuentran la asistencia a ferias, jornadas profesionales, presentaciones de destino, workshops, acciones de street marketing, viajes de prensa y de familiarización, blog trips, encuentros con turoperadores y agentes de viajes, campañas de publicidad y acciones con influencers.

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha defendido la estrategia de la Administración provincial para mantener la presencia del destino Jaén Paraíso Interior en los mercados emisores de visitantes durante los 12 meses del año, atraer nuevos mercados, combatir la estacionalidad y generar más riqueza y empleo en la provincia.

"La Diputación Provincial de Jaén no se concentra en los meses de verano ni se limita a la asistencia a ferias, sino que mantiene una estrategia de promoción turística continuada, con presencia en mercados nacionales e internacionales y con acciones dirigidas tanto al visitante final como a los profesionales que intervienen en la comercialización y prescripción de los destinos", ha señalado el diputado provincial.

Ha incidido en que aclara esta estrategia "combina la presencia en las principales ferias y eventos profesionales con una labor más especializada de comercialización, prescripción y posicionamiento".

Entre las principales citas nacionales e internacionales donde la Diputación de Jaén promociona el destino Jaén Paraíso Interior se encuentran Fitur, ITB Berlín, B-Travel Barcelona, Navartur, Expovacaciones, World Travel Market de Londres e Intur, además de Tierra Adentro, Ibercaza, la Feria de los Pueblos, la Fiesta del Primer Aceite, la Gala Michelin, el Foro Mundial de México y distintas presentaciones internacionales y jornadas profesionales.

Esta promoción se ha complementado con una amplia presencia en ferias gastronómicas y agroalimentarias, como Madrid Fusión, la World Oil Exhibition, Alimentaria Barcelona o el Salón Gourmets.

La programación de la Administración provincial incluye asimismo actuaciones comerciales y presentaciones de destino en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, Toledo, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, A Coruña, Santiago de Compostela, Valencia, Murcia, Alicante, León, Valladolid, Pamplona, Logroño y Zaragoza, entre otras ciudades españolas.

En el ámbito internacional se han programado acciones profesionales en Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Portugal y Austria, además de la presencia en mercados estratégicos como China.

"Buscamos diversificar mercados, alargar las estancias, incrementar el gasto turístico y distribuir los beneficios del turismo por el territorio, frente a un modelo centrado exclusivamente en aumentar el número de visitantes", ha afirmado el diputado, que ha apuntado que para este ejercicio se han presupuestado cerca de 1,6 millones de euros para promoción turística, asistencia a ferias, festivales culturales, patrocinios turísticos y otras líneas vinculadas al producto, la comercialización y la inteligencia turística.

El máximo responsable del Área de Turismo de la Diputación ha destacado que "una parte sustancial del trabajo promocional desarrollado durante 2026 está dirigida a profesionales del sector turístico, como las agencias de viajes, turoperadores, periodistas especializados, influencers, blogueros y otros prescriptores.

La finalidad de estas actuaciones es que "quienes tienen capacidad para recomendar, contar o comercializar un destino puedan conocer directamente la provincia, sus recursos y las experiencias que ofrece".

En este sentido, se han organizado fam trip y press trip en los que han participado una veintena de periodistas internacionales procedentes de Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Bélgica, más de 40 turoperadores internacionales y una treintena de agentes de viajes nacionales, así como influencers alemanes y españoles y equipos de filmación de televisión.

Además, en los próximos meses se han previsto otros viajes de prensa y familiarización con profesionales procedentes de Frankfurt, Londres, Bruselas, Berlín y Pekín, o un fam trip vinculado al encuentro internacional Choose Nature, con la participación de medio centenar de agentes de viajes.

"El conjunto de actuaciones de 2026 permite constatar una clara diversificación geográfica de la promoción turística", ha dicho Lozano. Ha añadido que en el mercado nacional se está trabajando en comunidades y ciudades de distintos puntos de España mediante ferias, presentaciones de destino, jornadas profesionales y acciones comerciales.

En el ámbito internacional, la programación contempla actuaciones y profesionales procedentes de mercados como Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Portugal, Austria y China, entre otros. Según Lozano, esta diversificación "responde a la necesidad de ampliar la base de visitantes potenciales y evitar una excesiva dependencia de un único mercado o de una determinada época del año".

A la estrategia de promoción y comercialización turística que desarrolla la Diputación, estos últimos meses se han sumado las acciones vinculadas a los Planes de Sostenibilidad Turística que ha gestionado la Administración provincial con financiación europea de los fondos NextGenerationEU del Plan de Recuperación del Gobierno de España.

Esto está permitiendo desarrollar estrategias específicas para productos y destinos como OleotourJaén, Sierra Mágina y el Parque Natural de las Sierras Cazorla, Segura y Las Villas, con nuevas marcas, páginas web, campañas de marketing, creación de producto, guías y catálogos, experiencias turísticas, acciones de influencia y herramientas de comercialización. Estas actuaciones de promoción, comunicación turística y sensibilización de residentes y visitantes han supuesto una inversión de más de 920.000 euros.

DATOS TURÍSTICOS

El diputado de Promoción y Turismo también ha analizado los datos del Sistema de Inteligencia Turística de Jaén (SIT-Jaén) que registra un descenso moderado de viajeros (-1,05%) y pernoctaciones (-0,88%) en el primer semestre del año con respecto al mismo periodo de 2025.

"La evolución turística de la provincia durante 2026 exige una lectura más amplia que la mera variación del número de viajeros", ha indicado Lozano, que ha puesto el acento en los indicadores económicos.

El impacto económico directo generado por el turismo en la provincia alcanzó los 152,2 millones de euros durante el primer semestre de 2026, un 8,63% más que en el mismo periodo de 2025. En el segundo trimestre, pese a registrarse un descenso del 7,04% en el número de turistas, los ingresos turísticos crecieron un 6,44%, "fundamentalmente gracias al incremento de la estancia media, que aumentó un 14,91% hasta los 3,08 días".

Otro indicador positivo que ha puesto de relieve el diputado provincial es el gasto turístico diario, que con 90,33 euros diarios en el segundo trimestre se sitúa por encima de la media regional (87,87 euros). Además, en el primer trimestre de 2026, los propios visitantes valoraron su experiencia turística en Jaén con una puntuación de 9,57 sobre 10, la más alta de toda Andalucía.

"Estos indicadores no se deben solo y exclusivamente al trabajo de la Diputación, sino que es el resultado de las sinergias que estamos generando trabajando de la mano de los empresarios y empresarias del sector", ha afirmado Lozano.

El objetivo "no es simplemente llenar una estadística de visitantes", sino lograr que los turistas "permanezcan más tiempo, que gasten más, que consuman en nuestros establecimientos y que generen oportunidades en nuestros municipios" y "precisamente, en estas variables, los datos de 2026 muestran resultados positivos".