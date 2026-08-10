Diputación edita una nueva guía actualizada del Centro Cultural Baños Árabes de Jaén

Archivo - Un grupo de visitantes en los Baños Áarabes de Jaén/Archivo - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha actualizado y editado una nueva guía sobre el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén. El folleto cuenta con nueva información, así como con la información sobre la transformación que ha experimentado el Palacio de Villardompardo durante la última década.

La nueva publicación recoge la ampliación de la oferta patrimonial, museográfica y expositiva de este espacio gestionado por la Administración provincial y ofrece una visión integral del conjunto monumental.

"A través de esta publicación se puede conocer en profundidad uno de los grandes tesoros patrimoniales de Andalucía", ha señalado la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, que ha puesto el acento en que el nuevo folleto permite "disponer, en una sola publicación, de información sobre la historia y todos los contenidos que actualmente forman parte de este espacio".

De igual forma, Colomo se ha referido a la evolución experimentada por el Palacio de Villardompardo y en la incorporación de nuevos espacios al recorrido. En este sentido, el folleto permite conocer los Baños Árabes, el Museo de Artes y Costumbres Populares y el Museo Internacional de Arte Naïf Manuel Moral.

También recoge las dependencias que se han incorporado en los últimos años, entre los que se encuentran la Sala Luis Barbero, dedicada a las maquetas realizadas por este reconocido artesano jiennense; la Sala Miguel Hernández, que reúne la memoria del legado documental del poeta conservado por la Diputación; el Belén Napolitano; y la Sala Arquitecto Luis Berges Roldán, destinada a exposiciones temporales.

El nuevo folleto sustituye a la edición publicada en 2014. La publicación incorpora textos renovados, una nueva selección fotográfica y un diseño editorial actualizado que facilita la comprensión del recorrido y contribuye a enriquecer la experiencia del visitante antes, durante y después de su visita.

Además de su función informativa, el folleto se concibe como una herramienta de interpretación y divulgación del patrimonio y acerca al público la historia, las colecciones y los distintos espacios que conforman este singular centro cultural.

En esta línea, la vicepresidenta tercera de la Administración provincial ha destacado la apuesta por la internacionalización de esta publicación, "ya que se ha editado íntegramente en español e inglés con objeto de hacer llegar nuestra información más relevante a todas las personas que nos visitan de distintos puntos del mundo".

Esta edición bilingüe permite mejorar la atención a los visitantes extranjeros y reforzar la promoción del Centro Cultural Baños Árabes de Jaén como uno de los principales recursos culturales y turísticos de la provincia.

Con esta renovación, la Diputación de Jaén actualiza uno de los principales recursos de información y difusión del Centro Cultural Baños Árabes para adaptarlo a la realidad actual del complejo y a la ampliación de su oferta cultural y patrimonial.

El nuevo folleto permite conocer de forma más completa los espacios, contenidos y recursos que integran el Palacio de Villardompardo, al tiempo que refuerza la difusión de este enclave como uno de los principales referentes culturales y turísticos de Andalucía.