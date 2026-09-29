La Diputación entrega los Premios 'Jaén, paraíso interior' 2026 tras la rehabilitación de la Iglesia de Santa Catalina

Foto familiar de la entrega de los Premios 'Jaén, paraíso interior' 2026. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rehabilitada Iglesia de Santa Catalina Mártir del antiguo convento de Santo Domingo en la capital jiennense ha sido el escenario donde se han entregado los Premios 'Jaén, paraíso interior' 2026, una gala en la que el presidente de la Diputación Provincial, Juan Latorre, ha puesto de manifiesto que "tenemos una provincia para estar orgullosos, con un patrimonio monumental excepcional y un entorno medioambiental y natural y una gastronomía únicos, una tierra que en 2027 va a celebrar 30 años de la marca Jaén, paraíso interior".

En este acto, que como todos los años se celebra en el entorno del Día Internacional del Turismo, la Administración provincial ha otorgado estos galardones a la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, el Hotel Restaurante El Curro de Burunchel, la Asociación de Artesanos de Úbeda y el documental 'Decían que en Jaén no había ná', a los que ha señalado como representantes y ejemplos "de la excelencia del sector turístico jiennense".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el alcalde de Jaén, Julio Millán, se han dado cita también en esta gala junto a otros alcaldes y alcaldesas jiennenses, miembros de la Corporación provincial y representantes del sector turístico en un acto especial dado el lugar en el que se ha desarrollado, la Iglesia de Santa Catalina Mártir del antiguo convento de Santo Domingo que se acaba de restaurar para que pueda ser disfrutada por la ciudadanía y sumarse a los atractivos turísticos de la capital y la provincia.

Por ello, el presidente de la Diputación ha subrayado que "es una tarde para celebrar", no solo por la inauguración de este edificio sino también porque "entregamos desde la Diputación Provincial los premios Jaén, paraíso interior que reconocen la excelencia en el ámbito turístico". Así, ha resaltado que este año se premia "la excelencia de la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, que como todo el mundo sabe es uno de los eventos deportivos más singulares a nivel nacional, que atrae cada mes de enero a miles de corredores hasta la provincia".

También se ha distinguido al Hotel Restaurante El Curro de Burunchel, que "es referencia de calidad y también de hospitalidad en pleno Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas", según ha elogiado Latorre, quien ha valorado igualmente el reconocimiento efectuado "a la labor de la Asociación de Artesanos de Úbeda porque también desde la artesanía se puede mostrar otra forma de turismo". Por último, se ha galardonado al documental 'Decían que en Jaén no había ná', de Visual Comunicación, que "demuestra cómo se ha transformado la gastronomía de la provincia de Jaén en una gastronomía excelente".

INAUGURACIÓN IGLESIA DE SANTA CATALINA MÁRTIR

La entrega de estos galardones ha tenido lugar en un espacio singular que hoy, después de mucho tiempo cerrado, se ha inaugurado tras ser rehabilitado y que a partir de mañana podrá ser visitado por el público. "Recuperar la Iglesia de Santa Catalina Mártir del antiguo convento de Santo Domingo para ponerla al servicio de la ciudadanía, de la cultura y de los operados turísticos convierte a este día en histórico para la ciudad de Jaén y para la provincia", según ha subrayado el presidente de la Diputación.

En esta línea, Latorre ha apuntado que con la apertura de las puertas de este edificio "se recupera la identidad de una ciudad como la de Jaén en un conjunto patrimonial que es único". Los Baños Árabes del Palacio de Villardompardo, el Antiguo Hospital de San Juan de Dios y Iglesia de Santa Catalina Martir junto al Convento de Santo Domingo "conforman un triángulo monumental que es inigualable y que de nuevo pone a la provincia y a la ciudad de Jaén en el mapa como uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de Andalucía", ha enfatizado el presidente de la Diputación.

Para que esta iglesia se haya podido restaurar ha sido necesaria "una inversión de tres millones de euros del Gobierno de España, por lo que quiero dar las gracias a un gobierno que piensa por y para Jaén, que pone a Jaén en el mapa de las grandes inversiones del Estado, no solamente en todas esas cuestiones que ya sabemos sino también en el ámbito cultural y patrimonial", ha destacado Latorre, quien ha hecho extensivo su agradecimiento "a todos aquellos que lo han hecho posible, no solamente a las administraciones públicas sino también a las entidades, a los profesionales que han estado detrás de todo esto y a los trabajadores y trabajadoras que se han afanado hasta el último momento para que hoy podamos disfrutar de un patrimonio singular y único".

Por su parte, Fernández ha puesto también el foco en que la inversión realizada para recuperar esta iglesia "está íntegramente financiada por los fondos del Gobierno de España" y es una realidad "gracias a la magnífica gestión de la Diputación Provincial de Jaén, que puso como prioridad la rehabilitación del patrimonio, este triángulo patrimonial que se conforma ahora aquí en la ciudad de Jaén y que se recupera para toda la provincia y Andalucía en su conjunto".

El delegado del Gobierno en Andalucía ha resaltado el "aspecto emotivo que supone recuperar un edificio que ha estado oculto durante muchísimos años", por lo que con esta intervención "no solo se recupera un patrimonio arquitectónico, sino también un patrimonio emocional, que nos identifica y que une a todos los jiennenses con su territorio y también con sus antepasados, porque han escuchado hablar de esa iglesia, pero no la conocían".

En este sentido se ha pronunciado también el alcalde de la capital jiennense, que ha señalado que "nunca hemos podido disfrutar de este patrimonio tan importante que recoge todos los pasos de la historia de Jaén". Millán también ha señalado que "es un día muy importante para la ciudad porque recuperamos patrimonio, lo ponemos en valor y de esta forma también se revaloriza nuestro casco antiguo. Esto sirve para generar riqueza, para promover cultura y turismo y, en definitiva, pone en valor nuestra ciudad", ha apostillado.

El alcalde jiennense ha terminado agradeciendo al Gobierno de España "la aportación económica que ha hecho posible esta actuación y a la Diputación Provincial, siempre con su esfuerzo, su compromiso con el casco antiguo, con la ciudad de Jaén, como demuestra con enclaves como el Centro Cultural Baños Árabes, el Antiguo Hospital de San Juan de Dios y con todas las actuaciones que lleva a cabo en la ciudad".