Diputación inicia actuaciones de mejora de los depósitos de agua de Santo Tomé (Jaén)

Visita a las obras en los depósitos de agua de Santo Tomé - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha iniciado distintas actuaciones para la adecuación de depósitos de agua municipales de Santo Tomé (Jaén). Estas obras que enmarcan en la línea de ayudas otorgadas por la Administración provincial a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes para la mejora de infraestructuras hidráulicas, dotada con un total de cinco millones de euros.

La Administración provincial es la encargada de gestionar las obras que se están llevando a cabo en la provincia a través de esta línea de financiación.

Las actuaciones que se están llevando a cabo en Santo Tomé cuentan con una inversión cercana a los 88.000 euros, financiados íntegramente por la Diputación de Jaén. Las mejoras que se están ejecutando en infraestructuras hidráulicas de esta localidad básicamente consisten en la reparación e impermeabilización del depósito bajo, además de su protección exterior y la instalación de controles de cloro en los dos depósitos del municipio.

A ello se sumará la implantación de un sistema de telemando y telecontrol que "va a permitir operar en remoto con estas instalaciones y conocer en cada momento la situación de las mismas", ha apuntado el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, que ha visitado las obras junto al alcalde de esta localidad, Francisco Jiménez.

"Desde la Diputación nos ocupamos absolutamente de todo, desde la redacción del proyecto, hasta la licitación y la ejecución de las actuaciones, en las que el ayuntamiento no tiene que aportar ni un solo euro", ha remarcado el diputado de Servicios Municipales.

Para Hidalgo, esta línea de actuación evidencia la colaboración de la Diputación con los ayuntamientos "para la mejora continua de las infraestructuras hidráulicas tan importantes para la gestión cada vez más eficiente de este limitado recurso, que es el agua".