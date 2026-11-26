Perales presenta convocatoria de subvenciones del área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las bases de algunas de las ayudas que forman parte de la convocatoria de subvenciones del área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático para 2027, que está dotada en total con 1.645.000 euros.

El vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, ha precisado que se han publicado las dirigidas a asociaciones, federaciones y confederaciones y las que tienen como beneficiarias a las empresas agroalimentarias de la provincia, cuyos plazos de solicitud finalizarán el próximo 29 de diciembre.

Las bases de las otras dos líneas de subvenciones que forman parte de esta convocatoria se publicarán en los próximos días, según ha aclarado Perales, en referencia a las de agricultura y ganadería y las dirigidas a ayuntamientos. De esta forma, ha expuesto que la Diputación "continúa con el respaldo que viene dando durante todo este tiempo" a agricultores, ganaderos, asociaciones, empresas agroalimentarias y ayuntamientos.

"Es una forma ambiciosa de seguir apostando por nuestros sectores primarios", ha señalado Perales, para el que estas ayudas se han convertido "en una herramienta fundamental" para dinamizar la economía local, favorecer la diversificación del sector agrícola, apoyar la ganadería extensiva y trashumante, mejorar la competitividad de las empresas y fomentar la lucha de los ayuntamientos contra el cambio climático.

A través de esta convocatoria se busca también que se lleven a cabo actividades que fomenten la promoción del producto agroalimentario de la provincia de Jaén, fomentar el respeto y el cuidado del medioambiente y la mitigación y adaptación a este cambio climático.

"Y lo hacemos un año más mediante el sistema de convocatoria anticipada, que nos permite adelantar la tramitación de las ayudas y facilitar que personas, empresas, colectivos beneficiarios y ayuntamientos conozcan con mayor antelación los recursos con los que pueden contar en 2027 para desarrollar esos proyectos que esperemos que nos presenten en estos próximos días", ha comentado sobre una fórmula de convocatoria anticipada que "está dando muy buenos resultados".

REDUCCIÓN DE EMISIONES Y EFICIENCIA

Respecto a las cuatro líneas que forman esta convocatoria del área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, la primera está dirigida a los ayuntamientos y tiene como objetivo "impulsar proyectos que reduzcan emisiones, que mejoren la eficiencia energética, que fomenten también las energías renovables y que promuevan la adaptación de los municipios al cambio climático".

Está dotada con 700.000 euros y dividida, a su vez, en dos. La primera, destinada a sensibilizar, formar y a la participación ciudadana con el fin de fomentar la participación activa de la población contra el cambio climático a través de acciones de información, de formación, de sensibilización y de ideas recogidas ya en el Plan Provincial de Lucha contra el Cambio Climático. La segunda, para inversiones en proyectos encaminados a mejorar la mitigación y la transición energética y la adaptación al cambio climático de los municipios.

El límite máximo por ayuda será de 5.000 euros para la línea 1 de ayuntamientos y de 15.000 euros para la línea 2, pudiendo cada consistorio presentar un único proyecto a cada una de estas líneas.

En cuanto a la línea 2 de esta convocatoria, centrada en ayudas a agricultura y ganadería, tiene un presupuesto de 600.000 euros para 2027 y mantiene las seis áreas de subvenciones que se venían desarrollando hasta ahora.

Se trata de arrendamiento de fincas rústicas; apoyo a cultivos herbáceos o huertos que diversifiquen la actividad agraria y que generen empleo; implantación de cultivos leñosos o su reconversión a la producción ecológica y que diversifiquen también la actividad agrícola y generen empleo; acciones de apoyo a la ganadería trashumante; y la línea 5 y 6, de inversión en explotaciones tanto agrícolas como ganaderas.

Perales ha concretado que de la cantidad global de esta línea 2, "300.000 euros se destinarán al apoyo de la actividad agrícola y ganadera, la diversificación de cultivos, la generación de empleo y la ganadería trashumante, mientras que los otros 300.000 euros irán dirigidos a inversiones para modernizar nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas".

"Con estas ayudas también queremos continuar impulsando alternativas al monocultivo del olivar, apoyando cultivos que ya son una realidad en nuestra provincia, como el pistacho, el almendro, los frutales, la vid y nuestras huertas tradicionales, que permiten diversificar las rentas agrarias y generar nuevas oportunidades de empleo", ha comentado.

EMPRESAS

La línea 3 está dirigida a empresas agroalimentarias y dotada con 225.000 euros, que se dividen en un primer apartado de 100.000 euros, destinado al fomento de la comercialización y distribución agroalimentaria "con el objetivo de apoyar a nuestras empresas en la mejora de la comercialización de sus productos y favorecer la llegada a nuevos mercados".

Su segundo apartado, dotado con 125.000 euros, se dirige a "inversiones para la transformación de estos productos agroalimentarios, respaldando a nuestras empresas y que apuesten por mejorar su proceso productivo, modernizar sus instalaciones e incrementar el valor añadido de los productos agrícolas y ganaderos".

Como novedad, a este apartado se podrán acoger los comercios de la provincia para la adquisición de estanterías, vitrinas u otro tipo de mobiliario para la exposición y venta de productos. "Con estas dos líneas queremos que las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias puedan seguir creciendo y que una parte cada vez mayor de la riqueza que generan nuestros productos se quede en la provincia de Jaén".

Perales, además, ha recordado que esta iniciativa "está estrechamente vinculada a nuestra marca Degusta Jaén, con 319 empresas ya adheridas desde la última comisión de la marca".

La última de las cuatro líneas de esta convocatoria de subvenciones está pensada para apoyar iniciativas de asociaciones, federaciones y confederaciones y dispondrá en 2027 de un presupuesto de 120.000 euros.

Contará con dos ámbitos de ayudas: la primera, con una dotación de 20.000 euros, servirá para fomentar los productos agroalimentarios con proyectos que promuevan la visualización y la dinamización del sector agroalimentario provincial, también la diversificación agrícola y la producción integrada y ecológica, además de la conservación del patrimonio fitogenético y ganadero endógeno de la provincia de Jaén, preservando variedades y raza autóctona de Jaén.

La segunda, dotada con 100.000 euros y dirigida a proyectos de sensibilización medioambiental, actividades, programas y proyectos de promoción, estudios y sensibilización en materia de sostenibilidad ambiental y lucha contra el cambio climático.

"La finalidad última de esta amplia convocatoria es favorecer el arraigo al territorio y la lucha contra la despoblación en nuestra provincia, porque detrás de cada una de estas subvenciones hay un agricultor o un ganadero que apuestan por un nuevo cultivo o que quieren mantener su explotación o pequeña empresa y que invierten para mejorar su actividad y seguir generando empleo en nuestros municipios", ha concluido el vicepresidente.