Inauguración de las I Jornadas Nacionales sobre Fiscalidad Verde, Recursos Forestales y Reto Demográfico. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aula de Cultura de la Diputación de Jaén acoge las I Jornadas Nacionales sobre Fiscalidad Verde, Recursos Forestales y Reto Demográfico: Nuevas Fuentes de Ingresos para las Administraciones Públicas.

Organizado por la Universidad de Jaén, este encuentro se celebra durante estos jueves y viernes y reúne a cerca de medio centenar de estudiantes de los grados de Turismo y de Ciencias Sociales y Jurídicas.

La inauguración ha contado con el director de las jornadas, Francisco Jesús Martínez; la secretaria general de la UJA, María José Carazo, y el diputado Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, quien ha destacado la relevancia de los asuntos que se analizarán a lo largo de estas sesiones, especialmente para las entidades locales.

"Estas jornadas permiten reflexionar sobre cuestiones de gran interés para los responsables municipales y dan respuesta a una de sus principales preocupaciones: cómo prestar servicios de calidad a los vecinos y vecinas y ampliar las prestaciones desde el respeto absoluto a nuestro entorno natural y sin gravar en exceso a la ciudadanía", ha afirmado.

El programa contempla cinco grandes ejes temáticos: la gobernanza y la colaboración entre las administraciones públicas y la universidad para mejorar los servicios sociales; el reconocimiento a los municipios que trabajan en la protección del entorno natural y la prevención de la contaminación; los retos específicos de las provincias de interior; el reto demográfico y la despoblación y la salud y el cuidado del medio rural.