La Diputación de Jaén adecuará de forma integral la carretera que comunica Génave con Torres de Albanchez

Visita a las obras en la JA-9106 - DIPUTACIÓN DE JAÉN

GÉNAVE (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Jaén realizará distintas intervenciones para la adecuación de la carretera JA-9106 que comunica Génave con Torres de Albanchez, en la que invertirá más de 700.000 euros en total.

En la actualidad, la Administración provincial ultima unas obras de emergencia en esta vía, por 44.000 euros, con cargo al plan de choque por el temporal, y que se complementará con una reforma integral de esta carretera a través del Plan de Infraestructuras Viarias Provinciales, con una partida cercana a los 650.000 euros.

En conjunto, "ambas actuaciones supondrán una inversión de 700.000 euros, con el objetivo de incrementar la seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación en esta vía que conecta Génave y Torres de Albanchez", ha remarcado el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, que ha destacado la importancia estratégica de esta carretera para el sector agrario, "ya que es utilizada diariamente por numerosos agricultores y vecinos para acceder a sus fincas".

Agea ha visitado junto al alcalde genavero, Jaime Aguilera, las obras de emergencia que se están ultimando en esta infraestructura y que han consistido en la construcción de nuevo muro de contención en el punto kilométrico cinco de esta vía, que se vio afectada por las distintas inclemencias meteorológicas del pasado invierno.

Aguilera ha mostrado su satisfacción por las actuaciones en esta carretera "que beneficia a más de un millar de personas de estas dos localidades, además de agricultores y empresas de esta zona de la provincia".

La realización de estas obras forma parte de la importante inversión, de 60 millones de euros, que está destinando la Diputación de Jaén a la mejora de la red provincial de carreteras de su titularidad con cargo a distintos planes, "una apuesta con la que la Administración provincial reafirma su compromiso con unas infraestructuras viarias de calidad".

En este punto, Agea ha subrayado que contar con buenas comunicaciones es "fundamental para el desarrollo de los municipios y genera nuevas oportunidades para el medio rural".