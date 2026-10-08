La Diputación de Jaén anima a participar en el XXXVI Concurso Anual de Literatura para Escritores Noveles

Cartel del XXXVI Concurso Anual de Literatura para Escritores Noveles - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha animado a participar en el XXXVI Concurso Anual de Literatura para Escritores Noveles. Los autores interesados en este certamen convocado por la Administración provincial, tendrán hasta el próximo 15 de octubre para presentar sus trabajos literarios.

"Animo a participar en este certamen a todas aquellas personas que comienzan a escribir, a quienes ya escriben e incluso a quienes llevan tiempo haciéndolo sin haberse todavía atrevido a mostrar sus textos en público", ha dicho la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, que ha indicado que se trata de una convocatoria con la que se pretende "seguir apoyando a quienes comienzan a abrirse camino en el mundo de la literatura".

El concurso vuelve a contar con dos modalidades, poesía y narrativa, cada una de ellas dotada con un premio de 2.000 euros y la publicación de la obra ganadora. "Para alguien que comienza a escribir, tener la oportunidad de ver publicado su primer trabajo puede suponer un importante impulso", ha dicho Colomo.

Esta convocatoria está dirigida a personas mayores de edad, nacidas o empadronadas en la provincia de Jaén y "con una trayectoria todavía novel, es decir, sin apenas publicaciones anteriores". Los trabajos son de temática libre.

La diputada ha incidido en que después de 36 ediciones esta iniciativa sigue teniendo el mismo objetivo: "descubrir nuevas voces, acompañarlas en sus primeros pasos y contribuir a que el talento literario de nuestra provincia tenga también la oportunidad de llegar a los lectores".

Las personas interesadas en participar en este premio literario podrán presentar un trabajo por categoría, que además tendrá que estar redactado en castellano, ser original y no haber sido premiado antes en algún otro concurso.

Las creaciones poéticas deberán estar entre los 500 y los 700 versos o sus equivalentes si los poemas fueran en prosa, con un mínimo de 20 y un máximo de 30 páginas, mientras que los textos narrativos oscilarán entre un mínimo de 75 y un máximo de 150 páginas, en formato DIN A-4 y escritos con alguna de estas letras: 'Arial' o 'Times' a 12 puntos e interlineado 1,5.

Teniendo en cuenta que la Diputación busca con este premio incentivar la aparición de autores noveles ligados a la provincia jiennense, no podrán presentar obras aquellas personas que hayan publicado a nivel individual más de un libro de carácter literario con ISBN en papel o en una plataforma digital.

Esta limitación no afecta a las participaciones o colaboraciones literarias realizadas en revistas, medios periodísticos o publicaciones de carácter colectivo, ni tampoco a las traducciones de obras literarias. Los participantes deberán presentar sus originales a través de la sede electrónica de la Diputación.

Además de sus trabajos, es obligatorio adjuntar el boletín de inscripción, un breve currículum del autor o autora y una declaración responsable en la que conste que la obra presentada no se ha publicado previamente, sus derechos no están comprometidos ni está pendiente de resolución en cualquier otro concurso.

El jurado de este XXXVI Concurso Anual de Literatura para Escritores Noveles estará formado por personas de reconocido prestigio dentro del mundo literario y por representantes de la Diputación de Jaén.

Los criterios que tendrán en cuenta para conceder estos galardones serán la calidad artística-literaria del trabajo, la belleza literaria, la originalidad, el buen uso del idioma y la conexión o referencias a la provincia de Jaén.