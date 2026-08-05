La Diputación de Jaén apoya más de 30 proyectos municipales de sensibilización LGTBI

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JAÉN 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha apoyado más de 30 proyectos de sensibilización LGTBI promovidos por ayuntamientos jiennenses menores de 20.000 habitantes.

Esta línea de financiación, dotada con 50.000 euros, "es una iniciativa pionera que ha sido impulsada por primera vez este año por la Diputación de Jaén", ha remarcado la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, que también ha puesto de relieve la buena acogida de esta convocatoria de ayudas "dirigida a facilitar el desarrollo de iniciativas de sensibilización, de educación y de participación social y que den visibilidad a la población LGTBI".

El objetivo de la puesta en marcha de estas subvenciones "es acercar las políticas de igualdad a todos los municipios, especialmente, a los de menor población" en el marco del trabajo que viene desarrollando la Diputación de Jaén "para favorecer que la igualdad, el respeto y la diversidad sean una realidad en toda la provincia", bajo el convencimiento de que "todas las personas deben poder vivir con libertad y sin discriminación, independientemente del municipio en el que residen".

Esta convocatoria ha contado con dos líneas de financiación. Una primera, de la que se han beneficiado más de 30 ayuntamientos, ha estado destinada a sufragar iniciativas sociales impulsadas por los consistorios sobre derechos civiles y no discriminación, participación social, orientación y diversidad sexual, así como actividades dirigidas a fomentar las relaciones saludables e igualitarias entre las personas LGTBI.

Además, también han tenido cabida en esta línea, iniciativas para la promoción de actos culturales y educativos con contenido LGTBI, actuaciones dirigidas a la promoción de inserción laboral de este colectivo, o la realización de actividades de sensibilización y mediación escolar, así como talleres grupales.

Asimismo, la segunda línea de financiación de esta convocatoria ha facilitado la puesta en marcha por parte de cinco consistorios del que se ha denominado como 'Punto visible', desde el que se ofrece a la ciudadanía del municipio atención, asesoramiento y sensibilización y recursos especializados sobre la diversidad sexual.