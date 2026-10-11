La Diputación de Jaén asiste en Barcelona a la final del quinto Concurso Nacional de Tarantas 'Carmen Linares'

Final del quinto Concurso Nacional de Tarantas 'Carmen Linares'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN
JAÉN/BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior de la Diputación de Jaén, Inés Arco, ha asistido este pasado sábado 11 a la final del quinto Concurso Nacional de Tarantas 'Carmen Linares' organizado por la Casa de Andalucía en Barcelona.
En esta edición, el primer premio ha sido para Víctor Palacios, de Pineda de Mar (Barcelona); el segundo ha recaído en Emilio Serrano, de Don Benito (Badajoz), y el tercero, en Elena Pino, de Málaga, según ha precisado la institución provincial en una nota.
El Auditori L'Illa de la Ciudad Condal ha sido escenario para la celebración de este certamen, en el que además se ha rendido homenaje a la bailaora Cristina Hoyos y a Pedro García Centeno, expresidente de la Peña Flamenca Antonio Mairena de L'Hospitalet de Llobregat.