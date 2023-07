La Diputación de Jaén aumenta las ayudas a la IGP y las Denominaciones de Origen de aceite de oliva virgen extra

JAÉN, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén va a aumentar un 25 por ciento las ayudas a la Indicación Geográfica Protegida 'Aceite de Jaén' y las tres Denominaciones de Origen de aceite de oliva virgen extra (AOVE) de la provincia. Además, estas ayudas podrán destinarse por primera vez a gastos de funcionamiento.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, se ha reunido con los presidentes de los tres consejos reguladores de las denominaciones de origen de la provincia --Ángel Sánchez de la DO Sierra de Segura; Salvador Contreras de la DO Sierra Mágina; y Vicente Gil, de la DO Sierra de Cazorla-- y el gerente de la IGP Aceite de Jaén, Miguel Soto, para "analizar la grave situación por la que atraviesa el olivar jiennense por la sequía".

Por ello, ha avanzado que para ayudar a estas entidades desde la Diputación "se van a modificar las ayudas anuales que les concedemos para promoción del AOVE con el fin de que puedan destinarse a su funcionamiento", un respaldo económico que, como ha adelantado, "se va a incrementar en un 25 por ciento".

Sobre la adopción de estas medidas, el máximo responsable de la Administración provincial ha recordado que la pasada campaña "ya fue dura y supuso un recorte importante con respecto a cosechas anteriores, y ante las previsiones de este año, que están pendientes del aforo que la Junta presenta tras el verano, existe preocupación".

De ahí que desde la Diputación, "vista la fórmula de colaboración con estas entidades y los recursos que hemos destinado en años precedentes a la promoción del aceite de oliva, hemos decidido que puedan dedicar ese dinero a gasto corriente y gastos de funcionamiento tanto de las DO como de la IGP".

En esta línea, según ha subrayado Reyes, además de modificar el objeto de estas ayudas "también vamos a incrementar su presupuesto en un 25 por ciento en comparación con la cantidad aprobada el año pasado", que fue de 24.000 euros en total.

El objetivo de esta medida es seguir colaborando con un instrumento "fundamental", "en aras a un reto en el que no podemos dar un solo paso atrás como es el de seguir apostando por la calidad de nuestros aceites internacionalmente reconocidos, y creo que las DO han jugado un papel clave a lo largo de todos estos años para llegar a esos niveles de calidad".

En este encuentro, los responsables de estas figuras de calidad diferenciada del aceite de oliva virgen extra de la provincia jiennense han puesto de manifiesto su preocupación por la coyuntura actual y las expectativas de cosecha de aceituna para la campaña 2023/24, que apuntan hacia una producción escasa provocada por la combinación de la sequía y el calor en primavera.

En este sentido, Vicente Gil ha señalado que "se calcula que habrá en torno a un 20 o 30 por ciento menos de cosecha, sobre todo en las zonas que mejor controlamos, Cazorla, Segura y Mágina".

Esta coyuntura provoca que estas entidades, cuya financiación depende de la producción aceitera anual, se encuentren con problemas económicos, de ahí que desde la Diputación se les brinde la posibilidad de que las ayudas que se le conceden cada año para promocionar sus aceites de oliva virgen extra puedan destinarlas a gastos de estructura y funcionamiento, que ahora mismo desde las DO y la IGP entienden que son los más necesarios.

Por ello, Gil ha agradecido "esta importante ayuda y ahora intentaremos que otras instituciones que nos apoyan hagan lo mismo para ver si podemos remediar este problema".

La Diputación Provincial de Jaén lleva firmando desde el año 2008 convenios con las tres denominaciones de origen jiennenses para colaborar en la promoción de sus AOVE. Desde entonces, cada año ha concedido 6.000 euros a cada una de estas entidades, a las que a partir de 2020 se añadió la Indicación Geográfica Protegida Aceite de Jaén.