La Diputación de Jaén y la Cámara de Comercio de Andújar promueven la IA entre el tejido empresarial

Presentación del programa PotencIA - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Andújar promoverán la formación del tejido empresarial en materia de inteligencia artificial a través del proyecto PotencIA.

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha participado junto al presidente y la gerente de esta entidad cameral, Javier Camello y Ana Peña, respectivamente, en la presentación de esta iniciativa que se desarrolla por segundo año consecutivo.

La Administración provincial financia este proyecto en el marco de un convenio con la cámara andujareña, que es la encargada de su desarrollo y que está dirigido tanto a empresas, como a autónomos, personas emprendedoras, trabajadoras y desempleadas de la demarcación territorial de esta entidad cameral.

"Es la segunda edición de este programa, que ha tenido una importante demanda en el ejercicio anterior por parte del tejido productivo y que busca implementar las herramientas de inteligencia artificial que tenemos encima de la mesa para contribuir a potenciar y desarrollar económicamente el tejido productivo de Andújar y de su comarca", ha señalado Luis Miguel Carmona.

Este programa incluirá la realización de distintas iniciativas formativas para el empresariado, así como sesiones de asesoramiento y acompañamiento a aquellas empresas que quieran implementar nuevas herramientas de inteligencia artificial de cara a incrementar su capacidad, su diversificación y el crecimiento de las mismas.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Andújar ha remarcado la importancia de este proyecto puesto que "la Inteligencia Artificial va a transformar prácticamente todos los sectores económicos" y lo que se busca es que "la provincia de Jaén esté preparada para aprovechar las oportunidades que ofrece".

Para ello, PotencIA2 incluirá la realización de distintos seminarios de inteligencia artificial en los que se abordarán desde la aplicación de la inteligencia artificial (IA) tanto a la empresa actual, como herramientas de la IA dirigidas al empleo, el desarrollo profesional y el emprendimiento, así como a la mejora de la comunicación y visibilidad empresarial.

Además, se desarrollará un taller práctico de aplicaciones empresariales, se ofrecerán mentorías de inteligencia artificial y se asistirá a un evento de referencia sobre IA y transformación digital, entre otras acciones.