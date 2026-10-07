Diputación de Jaén y CEJ valoran su colaboración para impulsar el desarrollo socioeconómico de la provincia

Juan Latorre, Bartolomé González y Mario Azañón. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén y la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) han destacado este miércoles la colaboración que mantienen con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social de la provincia.

Así se ha puesto de relieve durante el encuentro de trabajo que el presidente de la Administración provincial, Juan Latorre, ha mantenido con responsables de la patronal, encabezados por su presidente, Bartolomé González.

Además de analizar los programas que realizan de forma conjunta, Latorre ha señalado las "relaciones institucionales fluidas y estables" de la Diputación con la CEJ, que "representa a más de 20.000 empresarios y empresarias de la provincia", de modo que "es un agente económico muy importante de la provincia de Jaén".

En esta línea, ha enfatizado que el empresariado "juega un papel crucial" en España, Andalucía y Jaén "para el desarrollo económico, el desarrollo social y también la creación de empleo". Por ello, la Diputación "es un gran aliado del tejido empresarial" jiennense.

"Lo demostramos con los distintos programas que desarrollamos de forma conjunta con la Confederación Empresarios de Jaén y, por supuesto, estamos dispuestos a seguir avanzando y desarrollando propuestas de la mano de esta entidad para generar oportunidades en la provincia de Jaén", ha afirmado.

Por su parte, en este primer encuentro con Latorre desde que asumiera la presidencia de la Diputación el pasado junio, el presidente de la CEJ ha aludido a esta administración como "socio estratégico" y ha valorado el trabajo conjunto que ya se desarrolla en distintas iniciativas.

Se ha referido, por ejemplo, al proyecto para impulsar la economía circular entre el tejido productivo de la provincia o las jornadas de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo.

También ha resaltado la Oficina Provincial para la Captación de Inversiones del Cetedex, orientada a facilitar la participación de empresas jiennenses en este centro tecnológico y canalizar las inversiones en torno a este proyecto, "por la que ya han pasado más de 140 empresas".

González ha expresado su confianza en que esta colaboración se fortalezca en esta nueva etapa y siga traduciéndose en actuaciones concretas que contribuyan a mejorar la competitividad y generar nuevas oportunidades para las empresas de Jaén.