La Diputación de Jaén celebra la tercera edición de los III Premios 'Villa de Bedmar'

BEDMAR (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

La tercera edición de los Premios 'Villa de Bedmar' que otorga el Ayuntamiento de esta localidad ha reconocido de nuevo la labor de distintas entidades y personas vinculadas a este municipio. El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha intervenido junto al alcalde bedmareño, Enrique Carreras, en este acto, en el que ha hecho referencia a los premiados como "ejemplo y referentes para nuestra sociedad" y como "muestra del capital humano que atesoran nuestros municipios y nuestra provincia".

En esta edición, Inés Joyanes y Cecilio García han sido galardonados con el Premio Mayor de Bedmar, mientras que la Peña Madridista "Los Panciverdes" y el Infoca han recibido sendos Premios "Villa de Bedmar". También en este acto se ha otorgado la Medalla de Oro de esta localidad al cronista bedmareño, José Manuel Troyano, según ha informado el Institución Provincial en una nota de prensa.

Reyes ha remarcado la importancia de reconocer en el marco de estos premios a mayores de este municipio puesto que "forman parte de una generación que vio truncada su niñez y que no tuvo acceso a muchas de las comodidades que tenemos en la actualidad, ni a derechos básicos como la educación o la sanidad que, por entonces, no eran universales", por lo que "rendirles homenaje significa reconocer su contribución al avance social y a la conquista de derechos en los que no podemos ni debemos dar ni un paso atrás".

Asimismo, el presidente de la Diputación ha destacado el papel que juegan entidades como la Peña Madridista "Los Panciverdes" dentro del tejido asociativo de esta localidad. Esta entidad ha cumplido "cerca de tres décadas siendo lugar de encuentro, un espacio de amigos, que son casi una misma familia, disfrutando en torno al deporte, al fútbol, y al Real Madrid, de la convivencia, la amistad y el respeto".

En este acto también se ha entregado uno de los Premios "Villa de Bedmar" al Infoca, cuya labor "es clave en la prevención y extinción de incendios, en la salvaguarda y la conservación de nuestra biodiversidad y nuestros montes, y de la propia población, algo que cobra especial relevancia en una provincia como la nuestra, que atesora la mayor superficie natural protegida de España", ha remarcado Reyes.

Por último, el presidente de la Diputación de Jaén ha subrayado la contribución de José Manuel Troyano, a través de sus investigaciones y estudios, a "ampliar el conocimiento no sólo sobre la historia de este municipio, sino de otros muchos puntos de esta comarca, conformando uno de los legados más valiosos para las generaciones que están por venir".