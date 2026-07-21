La Diputación de Jaén y la CHG abordan los avances del Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas

Reunión entre la Diputación de Jaén y la CHG - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén y la Confederación Hidrológica del Guadalquivir han abordado los avances registrados con el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas en la provincia de Jaén.

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha mantenido un encuentro de trabajo en el Palacio Provincial con la presidenta de la CHG, Gloria Martín, en el que han abordado el estado de diversos proyectos de infraestructuras hidráulicas estratégicos para la provincia jiennense.

Durante el encuentro, ambos mandatarios han analizado las actuaciones contempladas en dicho plan, una iniciativa promovida por la Diputación junto al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que suma una inversión superior a los 200 millones de euros, de los cuales la Administración provincial aporta más de 80 millones.

Latorre ha subrayado la importancia de la colaboración institucional, señalando que "más allá de las competencias de toda y cada una de las administraciones públicas, lo importante es que trabajemos conjuntamente para avanzar en los proyectos que tienen que ver con el agua en nuestra provincia".

Según ha defendido, este trabajo conjunto es el que "genera oportunidades para la provincia de Jaén, tanto para nuestros agricultores y ganaderos, como para nuestros municipios".

En el marco de este plan, el presidente provincial ha detallado que actualmente se está desarrollando la ampliación de la ETAP de Las Copas, se ha sacado a licitación un proyecto para mejorar la calidad del agua en Pozo Alcón y, "a lo largo de los próximos días", saldrá a licitación otra actuación para la mejora del abastecimiento de Huelma. Asimismo, ha recordado que se avanza en el proyecto para construir la nueva ETAP del Rumblar y su interconexión con el embalse de la Fernandina.

Por su parte, la presidenta de la CHG, Gloria Martín, ha informado de que el organismo de cuenca trabaja en la redacción del proyecto para conectar el municipio de La Guardia de Jaén con el sistema de abastecimiento del Víboras-Quiebrajano, actuación también incluida en el citado plan urgente.

Otro de los puntos tratados en la reunión han sido las concesiones de riego de la presa de Siles. Latorre ha agradecido a la presidenta de la CHG "la voluntad y el trabajo" de la entidad, que se ha traducido en el anuncio realizado hace pocas semanas sobre la resolución de estas concesiones.

A este respecto, Martín ha detallado que se van a asignar 6,18 hectómetros cúbicos para regadíos en la provincia, lo que afectará a un proceso de 8.500 hectáreas. "Es un proceso incluido en la planificación desde hace años y que, por fin, vamos a poder asignar y tramitar las concesiones correspondientes para que se pueda poner esa superficie en riego", ha valorado.

Por último, la presidenta de la CHG ha hecho balance de las obras de emergencia que el organismo está impulsando en las infraestructuras de la provincia de Jaén que se vieron afectadas por el temporal de borrascas de principios de año.

En concreto, Martín ha indicado que ya se ha adjudicado una obra de 3,5 millones de euros para la rehabilitación de infraestructuras, caminos y canales de riego. A esta cantidad se suman otros dos millones de euros destinados a una actuación en el embalse del Guadalén, así como 2,5 millones de euros para obras de emergencia centradas en el mantenimiento y la mejora de los cauces afectados por el temporal.