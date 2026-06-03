La Diputación de Jaén cifra en 4,8 millones lo invertido en los tres últimos años para mejorar sus dos residencias

Visita a la nueva cocina de la Residencia de Mayores Santa Teresa - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha cifrado en cerca de 4,8 millones la inversión realizada en los tres últimos años para mejorar tanto las instalaciones de las dos residencias con las que cuenta --Santa Teresa y López Barneo-- como los servicios que presta a las 222 personas que actualmente atiende en estos centros asistenciales.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha visitado, junto a la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, estas dos residencias para comprobar el resultado de alguna de estas actuaciones.

En concreto, la visita se ha centrado en las obras ejecutadas en la cocina, que se ha renovado y ampliado para poder ofrecer menús personalizados a los residentes.

"He podido comprobar las obras que desde la Diputación Provincial hemos ejecutado en los últimos años que han permitido realizar esa mejora integral en Santa Teresa, especialmente la parte de la cocina y otras instalaciones de esta residencia", ha dicho Reyes.

Aunque las obras aún no se han terminado en lo que respecta a las cocinas, "ya se está elaborando la comida de los usuarios y usuarias tanto de la residencia López Barneo como de la residencia Santa Teresa". A la renovación integral de la cocina se han destinado más de 387.000 euros y en ella trabajan más de una veintena de profesionales.

"Estas instalaciones se pueden considerar excelentes tanto por su diseño como por su distribución y equipamiento", ha remarcado el presidente de la Administración provincial, quien ha puntualizado que se ha incrementado en gran medida su superficie, pasando de 218 a 300 metros cuadrados.

Más allá de contar con más espacio, Reyes ha puesto el foco en "la mejora general de todas las instancias, desde la zona de almacén a las cámaras frigoríficas, pasando por la zona de lavado y la incorporación de una amplia zona de emplatado".

Esta novedad responde "al modelo de atención que prima en nuestros centros asistenciales, que está basado en la atención centrada en la persona". Así, esta nueva zona de emplatado permitirá preparar menús adaptados a las necesidades individuales de cada uno de los 222 residentes de estas dos residencias.

Esta actuación en la cocina, ubicada en Santa Teresa, forma parte del "gran esfuerzo inversor" que, según Reyes, se está realizando desde Diputación en ambos centros asistenciales para "modernizarlos, adaptarlos a los nuevos estándares de calidad y garantizar un entorno más sostenible y accesible".

Las intervenciones realizadas han abarcado la mejora de la eficiencia energética, la mejora de espacios e instalaciones y la mejora de la confortabilidad y atención a las personas residentes.

Así, en estos últimos tiempos se ha acometido la sustitución de la maquinaria de climatización y agua caliente en ambos centros, se han instalado paneles solares fotovoltaicos, renovado el sistema de iluminación, mejorado la red de saneamiento general, instalado un nuevo grupo electrógeno y reformado el sistema de descalcificación.

También se han sustituido los depósitos de riego y contraincendios, cambiado el sistema de llamada en habitaciones y de registro de información, reformadas las zonas comunes, los espacios exteriores y otras actuaciones para mejorar la habitabilidad general de las residencias, consolidado el edificio de Santa Teresa y reformados los vestuarios de López Barneo, además de la inversión en mobiliario y la reforma de varias zonas y plantas de Santa Teresa, entre otras actuaciones.

Fue en el último pleno cuando se anunció la reapertura de la cocina tras dos años en obras. En ese mismo pleno, donde asistieron trabajadoras y familias de residentes, el PP reclamó a través de una moción mejoras para estos dos centros asistenciales gestionados por la Administración provincial y que presentan, según los populares, "multitud de deficiencias".