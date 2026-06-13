La Diputación de Jaén concede 200.000 euros para apoyar la expansión de 56 empresas agroalimentarias jiennenses

Archivo - La diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda. - PSOE DE JAÉN - Archivo

JAÉN 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha resuelto su convocatoria de subvenciones para apoyar el crecimiento y expansión de las empresas agroalimentarias jiennenses, por lo que las 56 firmas beneficiarias este año recibirán ayudas que en total suman 200.000 euros. De este montante, la diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, ha detallado que "42 subvenciones se han concedido dentro de la línea 1, que se dedica a la realización de estudios de mercado o marketing, la certificación de marcas de calidad o a la asistencia a ferias, mientras que catorce ayudas se han enmarcado en la línea 2, dirigida a la compra de maquinaria, de programas informáticos o a la creación de páginas web".

Esta convocatoria de la Administración provincial se traducirá, como ha explicado la diputada, en que "estas empresas van a poder realizar una inversión global en la provincia de algo más de 817.000 euros", por lo que Uceda ha "felicitado a todas estas firmas", a las que ha "animado a seguir trabajando para consolidar un sector agroalimentario provincial que cada vez está más en auge en nuestra tierra", según ha indicado la institución provincial en una nota.

De esta forma, entre los proyectos que se llevarán a cabo se encuentran la comercialización de AOVE en Tokio; la mejora de envases oleícolas, de ajos o frutos secos; la expansión del negocio y el desarrollo de la imagen corporativa de almazaras y cooperativas; la realización de acciones de 'merchandising'; la obtención de certificaciones de calidad; la asistencia a ferias como Alimentaria; la mejora de la comercialización de quesos o la ejecución de huertos ecológicos para la integración laboral.

Todas estas ayudas están incluidas en la línea 1, dirigida a fomentar la comercialización y distribución agroalimentaria y para la que se han otorgado 42 subvenciones por valor de casi 75.000 euros, mientras que en el caso de la línea 2, centrada en favorecer la transformación de productos agroalimentarios, esa cifra se ha elevado hasta casi 125.000 euros.

En este apartado, las catorce ayudas concedidas se han destinado a la adquisición de maquinaria diversa para la fabricación de queso artesano, el envasado de ajos, la transformación de productos agroalimentarios, la modernización del envasado de pistachos, la ampliación de una bodega de vino, la modernización de un local comercial o la mejora de una página web, entre otras inversiones.