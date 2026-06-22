La Diputación de Jaén concede 55 ayudas para la vivienda a jóvenes de la Sierra de Segura por casi 300.000 euros

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, en la entrega de las ayudas. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha entregado este lunes las primeras ayudas que concede la Administración provincial para facilitar la adquisición de una vivienda a jóvenes menores de 35 años de la Sierra de Segura. En total, se han concedido 55 subvenciones por un importe cercano a los 300.000 euros.

El Mercado de Abastos de Beas de Segura ha sido el lugar donde ha tenido lugar este acto, en el que también han participado el alcalde beasense y diputado provincial, José Alberto Rodríguez, y las diputadas de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático e Igualdad y Juventud, Isabel Uceda y María Dolores Ruiz, respectivamente, según ha detallado la institución provincial en una nota.

Antes de otorgar estas ayudas a sus beneficiarios, el presidente de la Diputación ha valorado que "se trata de una iniciativa innovadora y pionera con la que queremos atender dos cuestiones que son fundamentales hoy en día y que nos preocupan: el reto demográfico y el problema de la vivienda".

Aunque Latorre ha recordado que "en la provincia de Jaén no existen pueblos fantasma, como sucede en otras regiones de nuestro país, gracias sobre todo al olivar", sí es cierto que la Sierra de Segura "tiene la despoblación como uno de sus principales problemas al ser una comarca con especiales características por su dispersión, su orografía y también el índice de envejecimiento".

Para hacer frente a este reto demográfico, una de las medidas que la Diputación ha puesto en marcha ha sido una convocatoria de ayudas dotada con un millón de euros para que las personas jóvenes de esta zona "encontréis más facilidades para comprar una vivienda y así podáis desarrollar vuestro proyecto de vida aquí", ha enfatizado el presidente de la Diputación.

En este contexto, ha expresado que es "consciente de que los jóvenes queréis quedaros a vivir en vuestra tierra y desde la Diputación vamos a contribuir a este objetivo en la medida de nuestras posibilidades y de nuestro presupuesto".

Ante ello, ha precisado que las 55 personas que hoy han recibido estas subvenciones viven en diez municipios de esta comarca: Orcera, Beas de Segura, Puente de Génave, La Puerta de Segura, Torres de Albanchez, Santiago-Pontones, Génave, Arroyo del Ojanco, Segura de la Sierra y Siles. En total, a este grupo de beneficiarios se les han concedido casi 300.000 euros para completar una inversión en viviendas que superará los 4,4 millones euros.

Unas ayudas que, como ha insistido Juan Latorre, suponen "un apoyo para afrontar la compra de una vivienda, que siempre supone un desembolso importante". Las 55 personas beneficiarias de esta convocatoria "sois las primeras en disponer de este dinero, pero no vais a ser las últimas, ya que desde la Diputación mantenemos abierta esta convocatoria, dotada con 1 millón de euros, hasta el 30 de noviembre, por lo que al final serán con toda seguridad más jóvenes los que se beneficiarán de esta importante medida que también vamos a extender a la comarca de El Condado".

De esta forma, desde la Administración provincial "ponemos nuestro grano de arena, sumándonos a otras iniciativas de calado como el Plan Estatal de Vivienda impulsado por el Gobierno de España y que está dotado con 7.000 millones de euros", ha dicho Latorre, quien ha puntualizado que se trata de "un plan que pretende dar una respuesta estructural y que pone el foco en los territorios que más lo necesitan, con una especial atención al mundo rural".

"El presente y el futuro de nuestros pueblos pasa por los jóvenes y por eso es fundamental que se generen oportunidades, que nuestros municipios sean espacios de oportunidades, que cuenten con servicios públicos de calidad, con el fin de que el que quiera vivir en su pueblo, pueda hacerlo y no se tenga que ver obligado a marcharse, que sea una elección, no una obligación", ha subrayado el presidente de la Diputación.

En esta línea, Latorre ha asegurado que "nuestro compromiso es firme y entendemos que la vivienda es un tema capital, por eso "hemos puesto en marcha esta medida aunque no tengamos competencias en materia de vivienda, pero sabemos que es la principal preocupación de los jóvenes y queremos ayudaros en la medida de nuestras posibilidades".

Esta iniciativa se ha impulsado en el marco de la estrategia de desarrollo de la comarca de la Sierra de Segura que se viene realizando desde el Centro de Innovación Territorial, que "está haciendo una labor importante con el objetivo de impulsar el desarrollo social, económico y poblacional de esta comarca", según ha apuntado Latorre.

Un centro que, ha valorado, "es ejemplo del compromiso del Gobierno de España con nuestra provincia, fruto del convenio que suscribimos entre la Diputación de Jaén y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico", y que ha permitido impulsar medidas como esta convocatoria de ayudas para adquirir viviendas; la Escuela de Pastores; el Camino Natural de la Trashumancia o el programa Competiolivar para conseguir que el olivar segureño sea más competitivo.

Para concluir su intervención, Latorre ha remarcado que "la reactivación de los territorios rurales no puede diseñarse de espaldas a sus habitantes y los jóvenes, junto a nuestros mayores, sois una prioridad". De ahí que haya garantizado que "vamos a seguir trabajando y sumando esfuerzos para que vuestra comarca tenga las mismas oportunidades que cualquier otro territorio".

Por su parte, Rodríguez se ha mostrado "muy contento por esta medida promovida por la Diputación porque son unas ayudas muy importantes para nuestro territorio, para que jóvenes menores de 35 años puedan ver cómo se cumplen sus sueños gracias a una iniciativa pionera en España que ha llegado a 10 de los 13 municipios de la comarca por ahora, porque estas subvenciones se van a poder seguir solicitando hasta finales de noviembre".