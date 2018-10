La Diputación de Jaén constituirá una comisión para abordar el despoblamiento en la provincia

Actualizado 05/10/2018 16:54:30 CET

JAÉN, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén constituirá una comisión para abordar la lucha contra el despoblamiento en la provincia. El Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia ha aprobado por unanimidad esta propuesta planteada por el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, en el marco de la sexta sesión plenaria de este órgano asesor al que son convocados los máximos responsables de los 97 municipios jiennenses.

Reyes ha expuesto la necesidad de afrontar "las singularidades de la pérdida de población en los municipios de la provincia, ya que el fenómeno de la despoblación no es idéntico en todas las provincias de este país". En este sentido, el presidente de la Diputación ha recordado que "en Andalucía y en Jaén no está ocurriendo como en zonas de Castilla y León o Aragón, donde hay pueblos que han desaparecido porque no tienen ni un solo habitante, pero es cierto que en nuestra provincia nacen menos de los que mueren y estamos viendo como nuestra población está disminuyendo a pasos agigantados".

El presidente de la Diputación de Jaén, que este jueves participó en una jornada sobre despoblación en Andalucía organizada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincia, ha vuelto a reclamar medidas concretas que atajen la pérdida de vida en el mundo rural. "Es un asunto que tiene que abordarse con seriedad, ya basta de estudios y diagnósticos", ha dicho Reyes, al tiempo que ha incidido en que "lo que hay que hacer es poner medidas sobre la mesa, presupuestarias, fiscales, y legislativas, que permitan compensar las dificultades que tiene vivir en un pequeño municipio con respecto a residir en las áreas metropolitanas".

Los presupuestos de la Diputación para 2019 han centrado el otro punto del orden del día abordado en esta sesión del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén. El presidente de la Administración provincial ha recordado que "les pedimos a los alcaldes y alcaldesas propuestas para poder estudiar su inclusión en los presupuestos y las analizamos con ellos para después tratarlas en el equipo de gobierno".

En este sentido, Francisco Reyes ha señalado que "venimos trabajando los últimos meses en el proyecto de presupuestos que pretendemos presentar a finales de noviembre, unas cuentas fundamentales para un ejercicio que coincide con la celebración de las elecciones municipales".

En esta cita periódica con los responsables municipales de la provincia, el presidente de la Diputación ha lamentado las condiciones de la normativa estatal a la hora de elaborar los presupuestos, "porque nos marca un techo de gasto que es tremendamente injusto".

Dicho esto, ha apuntado que desde la Diputación de Jaén "seguiremos apostando por la inversión, por mejorar los servicios en los municipios y que los alcaldes y alcaldesas gestionen el máximo de recursos no finalistas, para que ellos y ellas los dediquen a lo que consideren prioritario, porque los alcaldes y alcaldesas son quienes mejor saben los problemas de su municipio".

La sesión plenaria de este viernes es la sexta que celebra este Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén que se constituyó en mayo de 2016 con el objetivo de ser un órgano consultivo de la Diputación que canalice las demandas de los municipios a través de sus máximos responsables, siendo un cauce de comunicación entre las corporaciones locales y la provincial.