La Diputación de Jaén crea un Observatorio del Oleoturismo de la provincia

Presentación del Observatorio del Oleoturismo de la provincia de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha creado un Observatorio del Oleoturismo de la provincia, una nueva plataforma que integra múltiples fuentes de datos sobre la oferta y de la demanda oleoturística en el territorio jiennense.

"Se trata del primer observatorio sobre el oleoturismo en el mundo y en nuestro país", ha destacado este lunes durante su presentación el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

Una herramienta que, según ha explicado, viene a complementar todo el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de OleotourJaén que se está haciendo desde la Diputación "de la mano de los empresarios" y para "dotarles de herramientas de información".

"La creación de este observatorio permitirá tomar más y mejores decisiones en la gestión de datos y recursos sobre oleoturismo, tanto a los agentes públicos como a los privados e impulsar la competitividad de las empresas", ha afirmado Lozano.

Para ello, se han analizado en una primera fase 65.000 opiniones 'on line' sobre el oleoturismo jiennense y 200 recursos turísticos de la provincia. Este análisis "ha dado muy buenos resultados", puesto que la valoración que han hecho los turistas en esa reputación 'on line' "supera los nueve puntos sobre diez y de las 40 almazaras analizadas, la nota ha sido de 9,55 sobre diez puntos".

"Quiere decir que probablemente, a nivel nacional, el oleoturismo hoy día sea una de las experiencias más y mejor valoradas por parte de los turistas", ha considerado el responsable de Promoción y Turismo.

Por un lado, este observatorio recopila datos de la actividad oleoturística de almazaras, museos, centros de interpretación o agencias locales. También se recogen las características de las empresas, servicios y recursos que forman parte del club de producto OleotourJaén --en el que están presentes más de un centenar de empresas--, que se segmentan a su vez por tipos de servicios que prestan, destinos en los que se ubican o programas de dinamización en los que participan.

"Con ello, vamos a saber cuáles son las experiencias oleoturísticas que se están ofreciendo en el mercado, dónde están, qué características tienen o qué las diferencia de otros, lo que nos va permitir contar con un mapa de la oferta oleoturística de la provincia de Jaén muy detallado", ha comentado.

Por otro lado, este nuevo observatorio recogerá datos de los propios oleoturistas con el objetivo de conocer "desde el perfil del turista, hasta cuál ha sido su fuente de información para desplazarse, qué intereses principales han hecho que realicen ese tipo de viajes" o qué cuestiones se pueden mejorar en las experiencias del turismo, algo especialmente importante para "seguir siendo competitivos en el mercado".

Los datos recopilados a través de este observatorio se integrarán en la plataforma digital PlD Jaén Turismo Inteligente que también impulsa la Administración provincial con financiación de fondos NextGenerationEU y que se está ultimando.

La creación de esta plataforma se complementa con formación a gestores, empresarios y profesionales turísticos del Club de Producto de OleotourJaén sobre la importancia de la cultura de datos y un taller práctico sobre el uso y la interpretación de los cuadros de mandos interactivos con los que contará esta nueva plataforma digital.

El observatorio se ha puesto en marcha en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino dedicado OleotourJaén que gestiona la Diputación y está dotado con 4,5 millones de euros financiados con fondos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno central.