La Diputación de Jaén destaca el "ilusionante" inicio de temporada del Real Jaén en Primera Federación

África Colomo y Juan Gambero, junto a los jugadores del Real Jaén David Márquez, Peque Polo y Seydou Fall. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera de la Diputación de Jaén, África Colomo, ha destacado este jueves el "ilusionante" inicio de temporada del Real Jaén en Primera Federación, tercera categoría del fútbol español a la que llega recién ascendido.

Así lo ha indicado durante la presentación de sus tres últimos fichajes: el lateral izquierdo David Márquez, el mediapunta Peque Polo y el central Seydou Fall. Un acto que también ha contado con el director deportivo del club jiennense, Juan Gambero.

En este acto celebrado en el Aula de Cultura de la Diputación, Colomo ha resaltado el "ilusionante" inicio de temporada del equipo de la capital, al que ha calificado com "un club absolutamente imprescindible de la provincia de Jaén".

"Estamos viendo en el terreno de juego muchísimo nivel, muchísimo trabajo y un nivel de planificación realmente importante", ha apostillado la también diputada de Cultura y Deportes.

Igualmente, ha valorado el "magnífico" trabajo del club y de su director deportivo, que, además, "permite que se hagan nuevas incorporaciones" como las presentadas este jueves.

"Jugadores que llegan para reforzar una plantilla que ya está demostrando esa capacidad de competir a un nivel altísimo, en una categoría tan exigente como es la Primera Federación y que está haciendo disfrutar ya a la afición de Jaén", ha señalado.

En ese camino, Colomo ha afirmado que, desde la Diputación se pretende "seguir acompañando como patrocinadores, los segundos en importancia". Ello, según añadido, porque "es importante que el Real Jaén siga proyectando esa imagen de provincia volcada y comprometida con este deporte y, por supuesto, porque va a permitir que el nombre de Jaén esté presente a lo largo de esta temporada en muchísimos puntos de la geografía española".

"Además, lo hacemos con el convencimiento de que apoyar el deporte es respaldar también los valores que se generan y que se trabajan día a día, fomentando hábitos de vida saludable y también contribuyendo a que nuestra provincia tenga referentes deportivos de los que sentirse orgullosa", ha asegurado Colomo.

TRABAJO Y PIES EN EL SUELO

Por su parte, Gambero ha coincido en "lo ilusionante" del comienzo de la campaña, aunque ha puntualizado que "la categoría también es muy dura". "Por eso tenemos los pies en el suelo y hay que seguir trabajando para que podamos mantener con el apoyo de la Diputación los buenos resultados de este inicio", ha declarado.

Respecto a los nuevos fichajes, ha detallado que David Márquez es "un lateral izquierdo joven, con proyección, que se está integrando muy bien en el equipo y que, aunque llegó un poquito tarde y no tenía pretemporada, ya poco a poco está dando las sensaciones que esperamos de él".

En cuanto a Peque Polo, ha dicho que "es un jugador muy polivalente, que puede jugar arriba, en banda o detrás del punta". "Un jugador al que conozco bien porque ya lo firmé en una etapa anterior para el Torremolinos y ahora lo hemos traído aquí a Jaén. Y yo creo que va a ser uno de los futbolistas que va a dar que hablar este año porque lo conozco perfectamente y estoy seguro de que nos brindará muchas alegrías", ha comentado.

Sobre Seydou Fall ha destacado que "es un central que viene de la cantera del Granada, con una gran planta, un futbolista fuerte, poderoso, ganador de duelos y que impone". "Espero que también aporte con su juventud al equipo y que sume para que entre todos consigamos los objetivos", ha agregado el director deportivo.

COMPETENCIA Y ACOGIDA

De su lado, David Márquez ha remarcado la importancia de la competencia en el puesto de lateral izquierdo "para apretarnos y mejorar el nivel del equipo" y también la "buena acogida" que le han dado tanto la plantilla como la ciudad, que "está volcada con el club y todo eso me ha hecho decantarme por venir aquí".

Peque Polo ha situado al director deportivo como el responsable "de que hoy esté aquí para demostrar lo que puedo hacer, que es jugar en todas las posiciones de arriba, y dar el máximo por el equipo".

"Lo que más me llamó la atención para venir al Real Jaén fue el proyecto y la confianza que pusieron en mí, ya no solo en el presente, sino también para el futuro, y espero que pueda ayudar en todo lo posible a mis compañeros a conseguir todos los objetivos", ha dicho, por su parte, Seydou Fall.