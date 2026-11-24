Visita al centro de día de la Asociación para Personas con Discapacidad Intelectual de Jódar. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JÓDAR (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha valorado el trabajo que la Asociación para Personas con Discapacidad Intelectual de Jódar (ADIJ) lleva a cabo desde su creación en 2012 para atender a estas personas y a sus familias.

Así lo ha indicado este martes durante la visita que ha realizado al centro de día de este colectivo, junto al diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, y la presidenta de la entidad, Margarita Hidalgo.

Latorre ha subrayado que "desarrolla una labor imprescindible y fundamental en su día a día" de este colectivo. "Por una parte, aquí las personas usuarias se sienten cuidadas y atendidas y, por otra, las familias encuentran a profesionales absolutamente especializados que desarrollan una atención integral y que les permite desarrollar su ámbito laboral y personal", ha explicado.

En este sentido, ha señalado la importancia de que esta labor sea apoyada por las administraciones públicas "porque llevar a cabo esa atención integral para personas con discapacidad no es nada fácil"

Al hilo, ha apuntado que la Diputación de Jaén ha estado presente en distintos proyectos impulsados por ADIJ, desde la que se prestan servicios que abarcan ámbitos como la atención terapéutica y educativa y el apoyo psicológico, además de promover actividades culturales y de ocio y se impulsan talleres ocupacionales y de inserción laboral.

"Con esta visita hemos querido seguir mostrando desde Administración provincial nuestro apoyo a esta asociación tan importante, así como ver cuáles son sus necesidades", ha añadido.

De su lado, la presidenta de ADIJ ha mostrado su satisfacción por esta visita que "permite compartir el día a día del centro y dar voz a las personas con discapacidad y a sus familiares", además de remarcar el trabajo del equipo de profesionales con el que cuenta este colectivo. "Cada día prestan los apoyos que cada persona necesita para ganar autonomía y participar en la vida de su comunidad", ha apostillado.

Igualmente, Hidalgo ha afirmado que la existencia de esta asociación posibilita que "las personas con discapacidad puedan recibir estos apoyos cerca de sus hogares". Al respecto, ha resaltado que, "para una comarca como Sierra Mágina, contar con estos servicios facilita la vida de las familias que permiten que cada persona siga formando parte activa de su pueblo".