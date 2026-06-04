La Diputación de Jaén destina 128.000 euros para mejorar infraestructuras hidráulicas en Cabra del Santo Cristo

Visita al depósito de agua de Cabra del Santo Cristo - DIPUTACIÓN DE JAÉN

CABRA DEL SANTO CRISTO (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén está llevando a cabo actuaciones para mejorar las infraestructuras hidráulicas en Cabra del Santo Cristo, según ha destacado este jueves el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo.

Así lo ha indicado en el marco de una visita a este municipio de la comarca de Sierra Mágina, en la que también ha participado el alcalde, Juan Guidú.

"Comenzamos ya estas obras en Cabra del Santo Cristo, que cuentan con una inversión de casi 128.000 euros financiados íntegramente por la Diputación Provincial de Jaén", ha afirmado Agea. Ha explicado que se enmarcan en el "paquete de cinco millones de euros que la Diputación ha puesto al servicio de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes" para que puedan ejecutar actuaciones en materia de infraestructura hidráulica.

En el caso de Cabra del Santo Cristo, la obra "básicamente consiste en la instalación de un depósito complementario y en la sustitución de en torno a 1.800 metros de tubería". Estas nuevas instalaciones "estarán dotadas de equipos de telemando y telecontrol, que van a permitir operar en remoto y facilitar el conocimiento exacto de su situación".

Hidalgo también ha avanzado que "se va a sectorizar esa tubería" y esto va a hacer que se pueda conocer "prácticamente al instante cualquier avería o fuga que pudiera haber".

El diputado ha señalado que la puesta en marcha de esta convocatoria de ayudas para mejorar las infraestructuras hidráulicas provinciales responde "al cambio climático, que obviamente es una realidad" y "está aquí".

"Sufrimos altas temperaturas y cada vez periodos de sequía más prolongados", ha recordado, no sin apuntar que "por eso es necesario gestionar cada vez con mayor eficacia el agua, lo necesitan los ayuntamientos y la Diputación está aquí con ellos".