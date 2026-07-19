Diputación de Jaén destina 486.000 euros al arreglo de la carretera que comunica Torres con Albanchez de Mágina

Visita del diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, a las obras de mejora de la carretera JA-3107. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha realizado una visita a las obras que está ejecutando la Diputación para mejorar la carretera JA-3107, que une las localidades de Torres y Albanchez de Mágina. La Administración provincial ha destinado 486.000 euros para llevar a cabo, como ha explicado Agea, "una actuación integral en los 7,5 kilómetros de esta vía, cuyo firme estamos reforzando con la extensión de una nueva capa de aglomerado y también instalando una nueva señalización, tanto vertical como horizontal".

Esta visita, en la que también han participado el alcalde de Albanchez de Mágina, Diego Fernández, y el teniente de Alcalde de Torres, Juan José Anguita, es una más de las que está haciendo el diputado de Infraestructuras Municipales por toda la provincia para supervisar actuaciones de mejora en la Red de Carreteras de la Diputación Provincial de Jaén en un año que califica como "especialmente importante para la mejora de estas vías", según ha precisado la institución provincial en una nota.

En esta línea, ha subrayado que "estamos ante la mayor apuesta de la Diputación Provincial por la mejora de las carreteras que son titularidad de esta administración, puesto que a los 25 millones de euros de inversión previstos en el presupuesto de 2026, se va a sumar toda la financiación que tenemos del Gobierno de España por los daños por las tormentas de principios de año".

En total, son otros 40 millones de euros, por lo que "el montante global que invertiremos será de 65 millones de euros, con los que ganamos en seguridad, en tener mejores comunicaciones y lógicamente en disfrutar de más bienestar, más progreso y más oportunidades para los municipios de la provincia de Jaén", ha concluido Agea.

En suma, las obras que se están realizando en esta carretera se encuentran en un estado de ejecución de un 65 por ciento y además de extender una nueva capa bituminosa en toda esta vía, esta intervención incluye también la sustitución de la señalización vertical existente, la renovación de la señalización horizontal en toda la longitud de la carretera y el acondicionamiento de los accesos públicos.