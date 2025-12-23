La Diputación de Jaén destina cerca de 206.000 euros a la mejora del firme de la carretera de acceso a Sabiote

José Luis Agea y Luis Miguel López visitan la actuación en la carretera JA-6110. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

SABIOTE (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén han destinado cerca de 206.000 euros a las obras ejecutadas de mejora del firme de la carretera JA-6110, vía de acceso a Sabiote.

Así lo ha indicado este martes el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, tras la visita que, junto al alcalde, Luis Miguel López, ha realizado a estos trabajos, que han afectado a un tramo de 1.000 metros.

"Esta actuación viene a sumarse a los 523.000 euros que hicimos en la primera fase también de refuerzo de esta calzada, ya más cerca de la localidad, y en la que se construyó, asimismo, una rotonda que venía a redistribuir el tráfico hacia el municipio y el castillo de Sabiote", ha afirmado.

La nueva intervención, incluida en el Plan de Infraestructuras Viarias Provinciales 2025, ha consistido en la aplicación de una nueva capa de aglomerado asfáltico y en la renovación completa de la señalización, tanto vertical como horizontal. De igual forma, se ha reforzado la seguridad vial mediante la instalación de nuevas marcas viales y elementos de balizamiento.

En esta línea, Agea ha destacado que "esta actuación contribuye a ordenar y mejorar el acceso al casco histórico de Sabiote y a su castillo, un enclave turístico que recibe un elevado número de visitantes a lo largo del año".

"Mejorar las comunicaciones es sinónimo de progreso y desarrollo para nuestros pueblos, especialmente en municipios como este, que cuentan con un enorme potencial turístico", ha subrayado el responsable de Infraestructuras Municipales.

Por último, ha aludido a incremento del presupuesto de la Diputación destinado a carreteras para el año 2026, "que alcanzará una cifra récord de 25 millones de euros a través del Plan Accede". En total, según ha precisado, invertirá 48 millones de euros en la mejora de las infraestructuras viarias provinciales en los dos últimos años.