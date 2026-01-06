La Diputación de Jaén destina más de 36.000 euros para renovar la Casa-Museo Cerdá y Rico en Cabra de Santo Cristo

La Diputación de Jaén financia una renovación de la Casa-Museo Cerdá y Rico en Cabra del Santo Cristo. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

CABRA DEL SANTO CRISTO (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén acaba de terminar una actuación en la Casa-Museo Cerdá y Rico del municipio de Cabra del Santo Cristo con la que ha modernizado y renovado los contenidos, instalaciones y equipamientos de este espacio cultural.

Esta intervención, según ha explicado este martes en una nota el diputado provincial de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha supuesto "una inversión de 36.000 euros destinada a digitalizar los contenidos y mejorar los espacios expositivos", que se ha financiado a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Sierra Mágina, aventura y deporte de bajo impacto en la alta montaña de Andalucía'.

En esta iniciativa "hemos colaborado la Diputación y el Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo, que llevamos tiempo trabajando juntos para la modernización de la oferta turística y cultural de este precioso municipio", ha detallado.

Sobre esta intervención, el alcalde de Cabra del Santo Cristo, Juan Guidú, ha querido dar las "gracias a la Asociación Cerdá y Rico y a sus familiares por haber donado objetos personales y piezas históricas que ayudan a enriquecer los espacios museísticos que la Casa-Museo nos permite".

La mejora de este centro cultural "contribuye a potenciar el turismo cultural de nuestro municipio, además de aumentar el legado de Arturo Cerdá y Rico", ha apostillado Guidú sobre este enclave dedicado al médico y pionero de la fotografía en la provincia.

Las actuaciones realizadas con la ejecución de este proyecto tenían dos objetivos principales, que eran la digitalización de los contenidos de este espacio cultural y la mejora de las instalaciones y los equipamientos que contiene.

Así, se ha mejorado la recepción, la sala audiovisual, el laboratorio fotográfico, el mobiliario, las diferentes gráficas y paneles informativos, los patios y también se han incorporado objetos cedidos por miembros de la Asociación Arturo Cerdá y Rico, entre los que se encuentran un visor y una cámara estereoscópica, placas de fotografías, un piano y una banqueta, una lámpara de época, utensilios médicos, cuatro cámaras de fotos de fuelle, un trípode y revistas.

La mejora de la Casa-Museo Cerdá y Rico es una de las medidas incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Sierra Mágina, que está sufragado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de fondos Next Generation EU que el Gobierno central ha transferido a la Junta de Andalucía.

Este plan, que está gestionando la Diputación de Jaén y que cuenta con un presupuesto de más de tres millones de euros, se compone de cerca de una treintena de actuaciones que se están ejecutando en Sierra Mágina, distribuidas en cuatro ejes de acción, que son los de transición verde, eficiencia energética, fomento de la digitalización y mejora de la competitividad turística.