La Diputación de Jaén destinará 292.000 euros a mejorar la vía agraria JV-2234 entre Alcaudete y el río San Juan

Presentación del proyecto de intervención en la JV-2234, entre Alcaudete y el río San Juan - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ALCAUDETE (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Jaén mejorará la vía de interés agrario JV-2234 que comunica Alcaudete con el río San Juan, con una inversión cercana a los 292.000 euros.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha presentado junto a la alcaldesa de esta localidad, Yolanda Caballero, este proyecto que supondrá la adecuación de la totalidad de esta carretera de uso fundamentalmente agrícola.

"Se trata de una vía estratégica para el municipio de Alcaudete" y la actuación "va a mejorar muchísimo esta carretera para el acceso a fincas, con un apoyo absoluto de la Diputación Provincial de Jaén al sector agrícola", además de que la adecuación de esta vía "ha sido muy demandada por la alcaldesa y por los vecinos y vecinas de este municipio", ha destacado Agea.

La adecuación de la JV-2234 permitirá la mejora de los 4,8 kilómetros de lo que consta esta vía, mediante el refuerzo del firme, la ampliación de la plataforma hasta los 4,5 metros y la construcción de nuevas cunetas. Además, se instalará nueva señalización horizontal y vertical.

El acondicionamiento de esta vía forma parte de la inversión que está llevando a cabo la Diputación Provincial de Jaén en la Red Viaria Provincial. "La mejora de estas vías está suponiendo un récord de inversiones, con 25 millones de euros en el año 2026 a través del Plan Accede", una cantidad a la que se suman las múltiples obras de emergencia que se están ejecutando en carreteras y vías agrarias afectadas por los temporales de este invierno con financiación del Gobierno central.

En el caso de Alcaudete se está impulsando el arreglo de carreteras con una inversión que suma 3,8 millones de euros. En la actualidad, se está ejecutando obras en la JA-4310 entre La Bobadilla y Noguerones, además de que en breve se iniciará la mejora del firme en los tramos urbanos de las antiguas carreteras JV-2231 y JV-2232, también en Noguerones, la adecuación de daños en la JA-3304, en el acceso a La Bobadilla o en la que une Noguerones con el límite de la provincia, entre otros proyectos.