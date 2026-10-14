La Diputación de Jaén ejecuta obras para reparar vías de Martos afectadas por el tren de borrascas

JAÉN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha acometido obras y tiene otras en ejecución para reparar varias vías de comunicación en el término municipal de Martos que fueron afectadas por el tren de borrascas del pasado invierno.

Así lo ha indicado este miércoles el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, durante la visita que ha realizado a alguna de esas intervenciones, junto al alcalde de la localidad, Emilio Torres.

"Estamos hoy aquí, en una fecha próxima al comienzo de la cosecha de aceituna, para explicarle al alcalde los pormenores técnicos de las distintas actuaciones que estamos haciendo después de esos daños ocasionados por el tren de borrascas en la red de carreteras de la Diputación", ha afirmado.

La primera actuación que han visitado ha sido la ejecutada en la JA-3308, que conecta Martos con el límite de la provincia a través de la población de Monte Lope Álvarez. En esta vía, "toda una cuneta de unos 500 metros se levantó prácticamente con la fuerza de la lluvia" y se ha tenido que hacer una actuación para reponerla.

También se han desplazado al camino de Los Valencianos, donde se realizan otras actuaciones de emergencia para solventar el deslizamiento de un talud y problemas en el drenaje; y a la JA-3300, entre Los Villares y Martos, en la que está previsto instalar una escollera para contener un terraplén.

"Son intervenciones que vienen a reponer esos deslizamientos de taludes, esas roturas de cunetas, de drenaje longitudinal, que están haciendo que, por parte de los técnicos, vayamos a los distintos sitios a explicarles a los alcaldes lo que se está haciendo por la necesidad de ir teniéndolo todo organizado de cara al comienzo de la cosecha de aceituna", ha comentado Agea.

Por su parte, el alcalde ha asegurado que "estas mejoras eran muy necesarias", puesto que el tren de borrascas de principios de año "produjo muchísimos daños, especialmente en el ámbito urbano, pero también en las vías que comunican las pedanías y las distintas zonas rurales del término municipal de Martos".

"Detectamos que había problemas de movimientos de algunas vías, es decir, descalces que podían ir a más si no se hacía nada y eso podría incluso provocar daños más cuantiosos y más serios que incluso cortarían las vías de comunicación como esta que nos trae hasta Monte Lope Álvarez", ha explicado.

Por ello, según ha añadido, se solicitó a la Administración provincial que interviniera en el ámbito de su competencia y hoy estamos haciendo una visita técnica para conocer esos detalles y ver cómo han quedado finalmente las obras después de la intervención por parte de Diputación".

"Una vez que se han realizado algunas de estas actuaciones, nos quedamos tranquilos por la obra que se ha hecho, sabiendo que gracias a esto los desperfectos no irán a más, es decir, que los vecinos de Monte Lope Álvarez y Martos podrán comunicarse con absoluta normalidad y antes del inicio de campaña, que estamos a poco más de 20 días, y también los agricultores disponen de una de las vías de comunicación más importantes libre y disponible para que no haya ningún problema", ha comentado.

Aparte de esta vía, se detectaron problemas en el camino de Los Valencianos, que "también comunica con Monte Lope Álvarez y que da paso y acceso a muchísimas fincas del término municipal de Martos. Al igual que en la carretera de Los Villares, también en el término municipal de Martos", según ha detallado el regidor, que ha agradecido "a la Diputación su intervención para solucionar estos problemas".