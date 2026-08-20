La Diputación de Jaén impulsa dos nuevos cursos sobre IA aplicada a la ganadería a través de la Escuela de Pastores

JAÉN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén trabaja en el diseño y consecución de dos nuevos cursos especializados en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) a la ganadería extensiva y trashumante a través de la Escuela de Pastores.

De este modo, esta iniciativa --impulsada por la Diputación y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Centro de Innovación Territorial (CIT) de Jaén--, avanza en su apuesta por la formación, la innovación y la modernización del sector de ganadero la provincia.

Así lo ha indicado este jueves en una nota la diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, quien ha explicado que ya se han desarrollado las dos primeras acciones formativas.

"La Escuela de Pastores de Jaén ha culminado con éxito sus dos primeras acciones formativas, en las que se han abordado la salud y el bienestar animal del ganado extensivo en la provincia y la gestión de explotaciones de este tipo de ganadería", ha afirmado.

Ahora, se trabaja en dos nuevos cursos especializados sobre la aplicación de la IA al sector. Una nueva línea formativa con la que "la Escuela de Pastores de Jaén reafirma su compromiso con la innovación, incorporando tecnologías emergentes al servicio de un modelo ganadero más eficiente, competitivo y sostenible, sin renunciar al conocimiento tradicional que caracteriza al pastoreo y a la ganadería trashumante".

Uceda también ha incidido en que la Diputación "continúa apostando por este proyecto como una herramienta estratégica para favorecer el relevo generacional, generar nuevas oportunidades en el medio rural y garantizar el futuro de una actividad que constituye un elemento esencial de desarrollo para la provincia".

Sus dos primeras acciones formativas -- sobre higiene, salud y bienestar animal del ganado extensivo en la provincia y gestión de explotaciones de ganadería extensiva-- se han impartido en modalidad 'on line'.

Con 30 horas de duración cada uno, han contado con profesionales del sector y personas interesadas en incorporarse a esta actividad. Los cursos permanecen abiertos de forma permanente a nuevas matriculaciones a través del Campus Virtual.

OBJETIVOS

En el caso de los dos nuevos cursos que se incorporarán a la programación, la Diputación trabaja actualmente en su diseño, con el objetivo de abordar las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para el sector ganadero.

Estarán orientados a dar a conocer el potencial de las herramientas basadas en IA para optimizar la gestión de las explotaciones, mejorar la toma de decisiones y facilitar, entre otros aspectos, el control sanitario y reproductivo del ganado.

Igualmente, se profundizará en las oportunidades que ofrecen estas tecnologías para mejorar la comercialización de los productos de la ganadería extensiva y trashumante, con contenidos relacionados con el marketing digital, la apertura de nuevos canales de venta, la promoción en plataformas digitales, el posicionamiento de marca, el acceso a nuevos mercados y el impulso de la competitividad de las explotaciones mediante estrategias innovadoras de comercialización y cooperativismo.

RETOS

Esta nueva línea formativa se enmarca en los fines de la Escuela de Pastores de Jaén, concebidos para dar respuesta a los principales retos que afronta la ganadería extensiva y trashumante, como el envejecimiento de la población ganadera, la falta de relevo generacional, la despoblación del medio rural y las dificultades asociadas a una actividad que requiere una dedicación permanente.

Unos desafíos a los que, además, se suma la necesidad de adaptarse a un contexto cada vez más exigente en los ámbitos normativo, ambiental, tecnológico y económico.

En este contexto, la Diputación de Jaén consolida la Escuela de Pastores como una "herramienta estratégica" para favorecer el relevo generacional y el emprendimiento, generar nuevas oportunidades de empleo y actividad económica, contribuir a la fijación de población en el medio rural y garantizar el futuro de la ganadería como una actividad esencial para el desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la provincia.